施政報告2025｜無提公屋租置計劃　消息指明年會研究　社會分歧大

【租者置其屋計劃（出售公屋）】行政長官李家超今日（17日）發表新一份《施政報告》，早前有消息指，政府將會研究增加公屋租者置其屋計劃的屋邨數目，但今日未有任何着墨。消息人士指，政府明年的確會開始相關調查及研究，又指社會對計劃的意見分歧大，研究及調查「唔係以推出為前設」，是要「務實分析」。



就施政報告無提及增加租者置其屋屋邨數目，消息人士稱社會分歧大。（夏家朗攝)

消息人士：會研究有否人會買及甚麼情況下才買

消息人士指，政府明年的確會開始相關調查及研究，了解「有冇人買、咩情況下先有人買」，亦留意到過往租置計劃留下的業權及管理問題，要總結經驗，「務實分析」。被問到會否考慮政府財政狀况，消息人士稱並非重要因素。

消息人士又指，政府內部認為，社會對計劃的意見分歧，雖然的確有人提出，但同時公屋租戶能入住公屋本身已是不少的幫助，社會上不受資助的人士或有好大意見。

消息人士強調，調查及研究「唔係以推出為前設」，會否重推租置計劃仍待決定。若重推計劃，會否違背政府鼓勵市民在房屋階梯上進的理念？消息人士指，政府的政策無變，提升市民置業率亦是本身的目標。