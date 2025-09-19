巨型黃鴨明年30歲　原來是港產　親生父研IP化辦「元祖巨鴨」展覽

巨型黃鴨（Rubber Duck）由2007年起在全球各地展示，其後分別2013年及2023年進擊香港維多利亞港，兩次都惹來全城轟動，吸引大批市民打卡留念。不過有沒有想過由荷蘭藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨鴨，其原形來自香港TOLO玩具公司1996年設計的小黃鴨，即明年踏入30歲，因此它們當年並非「訪港」，而是衣錦還鄉。



TOLO董事總經理譚志明回憶指，2000年互聯網仍不發達，智能手機尚未誕生，該名荷蘭藝術家僅憑印在鴨屁股的商標，一直追溯至TOLO香港辦公室，表達尋求授權舉辦展覽的意願。他當時沒有想太多，欣然同意授權，意想不到黃鴨從此聞名全世界。



其實TOLO黃鴨的雛型並非這樣子，反而更精靈活潑，惟當年受到模具技術的限制，只能改良至更為圓潤，變得敦厚可愛。如今黃鴨的年產量逾100萬隻，譚志明有意將黃鴨打造成珍藏品，期望藉着TOLO成立40周年推出「元祖黃鴨」，並在香港舉辦巨型黃鴨展覽。



分別在2013年及2023年進擊維港的巨型黃鴨竟然來自香港？（黃寶瑩攝）

▼2023年6月9日 橡皮鴨主題小輪伴兩隻黃鴨▼



▼2013年 黃鴨首次獨遊香港維港▼



黃色橡皮鴨絕對是香港玩具界的代表，首隻港產黃鴨早於1948年面世，由「黃鴨之父」林亮（行政會議成員兼立法會議員林健鋒父親）一手設計及湊大，從誕生至今已有77歲，陪伴一代又一代港人成長。

另一個著名黃鴨IP品牌「B.Duck」在2005年成立，由香港設計師許夏林為兒女創造，設計靈感源自現實中的塑料小黃鴨漂流事件，發展至2022年更成功在香港交易所主板上市。

巨型黃鴨2013及2023年訪港 竟是游子歸家？

另一邊廂，巨型黃鴨由2007年起在全球各地展出，直至2013年首次獨遊香港，2023年再有兩隻巨鴨結伴遊維港，兩次「進擊」維港都惹來全城轟動，吸引大批市民打卡留念。網上大量資料表示，黃鴨是荷蘭藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的藝術品，更有不少本地媒體形容為黃鴨訪港。其實此言差矣，恐怕市民一直存有誤解，巨型黃鴨的原形便誕生自香港，因此與其說「訪港」，倒不如稱為「回鄉」更為準確。

TOLO玩具公司1998年的產品目錄。（黃寶瑩攝）

巨型黃鴨的雛型1996年香港誕生 明年即將30歲

故事要由吐露港說起，製作模具起家的譚志明由於經常坐車路過吐露港，於是1985年他為新創立的玩具公司取名為TOLO（「吐露」港的粵語諧音），製作的玩具主攻歐美市場，後來1990年代大批工廠北移，其荃灣生產線也跟隨時代的步伐搬往內地，香港只餘下設計及研發等核心工作，就在此時代背景下，巨型黃鴨的雛型終於在1996年誕生，即明年即將踏入30歲。

TOLO玩具公司1998年的產品名錄首次收錄黃鴨。（黃寶瑩攝）

荷蘭藝術家2000年憑鴨屁股的商標一直追溯至香港

此後TOLO黃鴨玩具遠銷至歐美等地，直至2000年某日憑着外形突圍而出，被荷蘭藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼偶然在英國看上。當年的互聯網仍不發達、智能手機尚未誕生，他僅憑印在鴨屁股的商標，一直追溯至TOLO香港辦公室，表達尋求授權二次創作，舉辦大型黃鴨展覽的意願。

TOLO董事總經理譚志明。（黃寶瑩攝）

香港黃鴨巨型化後全球展開巡迴展覽 2013年衣錦還鄉

當時譚志明沒有想太多，欣然同意授權，從此雙方展開長達20多年的合作關係。他從沒想到，原本寂寂無名的TOLO黃鴨，竟然隨着巡迴展覽漸漸紅遍全球各地。直至2013年，巨型黃鴨遊歷荷蘭、法國、巴西、日本、澳洲及比利時等地，即環繞地球一圈後，終於「衣錦還鄉」，卻被港人誤以為是來自外國的「過江鴨」。

「元祖黃鴨」的表情更為精靈活潑，其後尾枕翹起，額頭更留有一撮毛。（黃寶瑩攝）

「元祖黃鴨」兩大特徵︰後尾枕翹起、額頭留有一撮毛

其實黃鴨最初的設計外形並非如今這樣，「元祖黃鴨」瞇起雙眼似笑非笑，表情更為精靈活潑，其特徵包括後尾枕翹起、尾巴的弧度更大、翼尖分叉、額頭更留有一撮毛，帶點得戚的感覺。而日後經過改良的黃鴨外形圓潤，變得敦厚可愛，更加平易近人。

由於當時倒模技術所限，難以確保每隻黃鴨的外形及品質一致，設計師只能作出適量的簡化。最後版本的黃鴨在1996年12月19日誕生。（黃寶瑩攝）

技術所限為確保每隻外形一致 簡化成現今黃鴨

譚志明表示，由於當時模具技術所限，若玩具突起的部位過多，「出模」時可能會出現變形，因此難以確保每隻黃鴨的外形及品質一致，設計師只能作出適量簡化，改成更圓潤的設計，包括後尾枕不再翹起、刪除額頭的突起的一撮毛等。經過一個月改良後，最終版本的黃鴨在1996年12月19日誕生。

TOLO黃鴨的設計師名為DENNIS WONG。（黃寶瑩攝）

一直針對嬰幼兒市場推出含教育元素的「變種黃鴨」

隨後TOLO針對0至3歲的嬰幼兒市場，推出多款含有教育元素的「變種黃鴨」，例如在黃鴨底部印上數字，再在表面附上相應數量的星星，助幼兒學習數字的概念；另有黃鴨加入變色功能，只要碰到熱水便會慢慢轉換顏色，可謂是小朋友浸浴的最佳玩伴，非常可愛。

TOLO推出含有教育元素的「變種黃鴨」，例如在黃鴨底部印上數字，再在表面附上相應的星星，讓幼兒形成數字的概念。（黃寶瑩攝）

嬰幼兒不能接觸電子產品 傳統玩具業仍可艱難求生

惟時下電子產品盛行，發達國家出生率不斷下降，加上出口受到中美關稅戰打擊，傳統玩具可謂是夕陽工業，為何TOLO仍可屹立至今？譚志明認同上述因素正衝擊玩具業，尤其是電子產品的影響最大，不過他強調嬰幼兒不能接觸電子產品，傳統玩具仍有一定需求，因而可艱難求生。

譚志明表示嬰幼兒不能接觸電子產品，傳統玩具仍有一定需求。（黃寶瑩攝）

堅持傳統玩具不加入螺絲 與時並進採用環保物料

譚志明解釋，嬰幼兒玩具講求安全性，必須避免小朋友不慎誤吞或使用不當帶來傷害，因此只要確保製作出安全的高品質玩具，相信家長們還是願意買單。以TOLO為例，由於他們從模具起家，便貫徹傳統堅持玩具不加入螺絲，同時為了與時並進，採用環保物料製作玩具，以取得家長們的信任。

所以我哋TOLO點解冇電子玩具呢？國內好多抄我哋加電子落玩具，電子玩具對小朋友隻眼唔好，而且零到三歲小朋友隻眼啱啱發育，如果又光又閃，對眼會影響發育，所以我哋基本上個概念，唔會做零到三歲電子玩具。 TOLO董事總經理譚志明

TOLO既貫徹玩具不加入螺絲的傳統，同時與時並進，採用環保物料製作玩具。（黃寶瑩攝）

黃鴨年產量逾100萬隻 冀轉型成珍藏品 藉40周年辦展覽

展望未來，譚志明透露目前黃鴨的年產量逾100萬隻，有意轉型成為IP品牌，將黃鴨青打造成珍藏品，因此他考慮到模具技術的進步、生產線自動化，期望藉着TOLO成立40周年推出「元祖黃鴨」，並仿傚荷蘭藝術家為「元祖黃鴨」在香港舉辦展覽。

我哋本身諗住四十周年，攞返始祖出嚟重新嚟多轉。用返我哋始祖個橡皮鴨，放大嚟自己搞返轉，但我哋都知會聲佢（荷蘭藝術家），同佢溝通下。 TOLO董事總經理譚志明

譚志明期望藉着TOLO成立40周年推出「元祖黃鴨」。（黃寶瑩攝）

▼2023年6月9日 市民傍晚空群而出拍攝巨鴨▼



▼2023年6月9日 晚上拍攝黃鴨絡繹不絕▼



▼2023年6月9日 黃鴨維港游百態▼



▼2023年6月9日 從九龍看對岸一對黃鴨維港游早水▼

