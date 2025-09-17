施政報告｜啟德體育園配合體育+盛事發展　吸引落戶「香港主場」

新一份《施政報告》今天（17日）發表，啟德體育園歡迎推動體育和盛事發展的政策措施，園方作為香港體育盛事化及產業化的重要載體，有助推動「體育+盛事」發展，會全力配合政府發展方向，舉辦更多大型賽事外，會繼續致力吸引更多大型娛樂盛事落戶「香港主場」，體現文化、旅遊和體育共融，協助盛事經濟發展。



歌手JJ林俊傑5月24日在啟德體育園主場館舉行首場演唱，不少歌迷來自珠三角大灣區城市。（潘耀昇攝）

啟德體育園自啟用以來，已有超過30場本地和國際體育盛事舉行，包括香港國際七人欖球賽、香港足球盛會2025、國際和本地歌手演唱會、社區活動等，吸引七百萬人次到訪，單計啟德主場館已有超過一百萬名入場觀眾。

展望未來，園方指將繼續配合特區政府的工作和政策方向，充分發揮世界級設施、專業管理及宣傳推廣的優勢，協助特區政府推進體育普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化發展，營造「香港主場」，全方位舉辦更多體育及文化娛樂盛事，帶動社會經濟的同時，促進社會民生發展。