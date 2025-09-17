施政報告｜無提公屋租置計劃？李家超：非所有住戶置業　需時研究

近日盛傳政府會推出新「租者置其屋」公屋計劃，但今日（17日）公布的施政報告卻未有任何著墨。特首李家超今晚（17日）接受電視台聯合舉辦的施政報告論壇時稱，目前39條邨開放單位予租戶購買，計劃仍有存在價值，不過並非所有住戶都有置業，有約15%的租者無興趣購買，現時未到決定階段，仍需時研究，「再推出計劃係唔緊要，但要研究清楚係咩原因導致唔係所有人都買晒（單位）？」



近日盛傳重推租置計劃，但今次施政報告未有任何著墨。（夏家朗攝)

李家超：約15%租戶無興趣購買 現非決定階段

為租置計劃及？任內會否重推？李家超指，坊間對施政報告措施有很多揣測，目前39條邨開放單位予租戶購買，計劃仍有存在價值，不過並非所有住戶都有置業，有約15%的租者無興趣購買。

他說：「再推出計劃係唔緊要，但要研究清楚係咩原因導致唔係所有人都買曬（單位）？」他說目前知道部份人或因屋邨太舊，部份或涉管理問題而沒有購買，故仍需時研究，現時非決定的階段，希望市民提出意見。

稱政府1200億財赤 不會「派糖」

經濟方面，李家超指會從宏觀方面推動香港經濟，例如加快北都發展，必然也會令微觀經濟變好。他說現時部份行業如飲食業「洗緊牌」，面臨挑戰，又稱部份食肆「唔夠人」，故會向他們提供勞動力，包括輸入外勞等，但同時會打擊濫用。他又稱會預留300億用於加碼工程項目開支，料兩三年內提供更多就業機會。

他強調不會「派糖」，因為政府仍有1,200億元財赤，財政儲備約5,400億,元，「比起風光嘅時候係差緊截」。他指政府會繼續開創經濟，例如容許狗隻進入食肆，會視乎實際財政狀況「盡量幫大家」。他又強調要務實行事，政府並非業機構，須按實際情況「講說話」，但指對未來香港經濟有信心。

勞工處9月10日舉行「補充勞工優化計劃」招聘會。（資料圖片/梁鵬威攝）

無提剎停輸入外勞 李稱部份行業人手短缺

被問會否考慮剎停部份行業輸入外勞，李家超指，前年推行補充勞工優化計劃時，受老齡化、經濟轉型等因素影響，部份行業出現人手短缺，「當佢哋（餐廳）需要人，係咪全部都唔畀佢輸入呢？咁係唔啱喎。」他說最重要是防止有人濫用機制，並同意需經常「動態睇住個市場」。

他指，失業率高的原因是餐飲業經歷「洗牌」期間，捱不住結業，導致有員工失業。今次施政報告收緊侍應及初級廚師的輸入外勞申請，李家超指是因為該兩個工種佔輸入勞工一半，形容是影響生態的「主角」，因此須考慮餐廳輸入勞工的理由。他又指要打擊黑工，要求政府跨報門加強情報收集，打擊濫用情況。

政府在施政報告提及會簡化行政措施，加快北都發展。（資料圖片）

加快北都發展採「全流程管理」

北都方面，李家超表示，各項發展介乎5至20年不等，他強調「想快」，但由於投資及面積大，故須按優次進行。他提及2022年成立督導委員會，形容是「建兵」規劃，如今三年已過，他說現在是「出去拼搏、創造更大價值」的時機，今次新成立的三個小組會有更專注的功能。

他表示，將成立有多於一間公司管理北都，包括政府公司及法定機構，又指僅交予一間公司管理並不足夠，相信屆時會由不同公司管理各產業。他又稱，期望北都大學城不只有大學，更能推動產業發展。

政府在施政報告提及會簡化行政措施，加快北都發展。被問會加快多久，李家超說行政措施的審批程序將採用「全流程管理」，而非像以往般交由一個局負責。他說期望盡快成立一套新法律，並強調為確保整體利益保障，須經立法程序審議。他說「每一個環節起來會快好多」，未來亦會引進新的建造方法，「省錢又省時間」。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，下午舉行記者會解說政策。（鄭子峰攝）

李稱系統化部門首長責任制

今屆施政報告提出部門首長責任制，並分為兩級制調查。被問到近日物流署冒牌水事件是否屬第二級的「嚴重問題」？他表示，部門首長須為部門負責是一直存在，而今次首次將其系統化，以明確部門責任。他強調，責任制的重要性是公道，「責任誰屬、清清楚楚」，故必須成立調查組。

他說，今次物流署事件交由政府審計署作獨立調查，但其他事件未必有「啱啱完全配合」的部門作調查，故須制訂問責制，確保調查的獨立性和全面性，不但對當事人公平，對市民亦較為公道。

被問甚麼情況下才會革職，李家超指，公務員制度明確列明會如何懲罰，目前難說明怎樣才是最高懲罰，須視乎實際情況，又指不希望該情況會出現。