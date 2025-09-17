九龍灣新紅城冰室9人食燒味後屙嘔　荃灣韓台站累計22人食物中毒

衞生署衞生防護中心今日（17日）公布，正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，涉事9人均食用由九龍灣新紅城冰室製作的燒味。此外，繼荃灣韓台站上周爆出食物中毒事件後，中心再接獲7宗涉及該食肆的食物中毒個案群組，全部個案均在調查和採取控制措施前於該食肆進食雞，累計涉及22人，該食肆目前暫時停業。中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。



衞生署衞生防護中心今日（17日）公布，正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，涉事9人均食用由九龍灣新紅城冰室製作的燒味。(OPENRICE網頁圖片)

九龍灣新紅城冰室 9人食燒味後屙嘔

衞生防護中心表示，6男3女（28歲至50歲）於9月12日到九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心地下2B鋪「新紅城冰室」用餐或購買外賣進食後，約14至29小時後出現腹痛、噁心、嘔吐、發燒和腹瀉等病徵。其中7名受影響人士已求醫，兩人須留院治理。全部受影響人士現時情況穩定。

中心初步調查顯示，受影響人士曾進食由該食肆製作含燒味的共同食物，包括XO醬叉燒滑蛋飯和海南雞飯。中心和食環署人員已到該餐廳進行調查，檢視食物烹調流程和衞生，並抽取食物及環境樣本作化驗。

有關食物未經徹底煮熟及存在交叉污染

中心指有關食物未經徹底煮熟及處理過程中存在交叉污染的風險。食環署已即時指示處所停售涉事食物，並暫時停業以進行徹底清潔和消毒，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

衞生署衞生防護中心表示，六名男女前日（10日）在荃灣麗城花園麗城薈韓台站進食後，出現腹痛、嘔吐、發燒和腹瀉等食物中毒病徵。（資料圖片／高詩琦攝）

「韓台屋」再多7宗食物中毒 病人糞便樣本驗出副溶血性弧菌

另一宗涉及荃灣「韓台屋」的個案群組，由上周五（12日）公布的兩宗增加至9宗，共涉及22人，包括9男13女，年齡介乎6歲至70歲。

受影響人士中，20人已求醫，三人需留院治理。所有受影響人士現時情況穩定。其中一人的糞便樣本經化驗後，證實對副溶血性弧菌呈陽性反應。

位於荃灣麗城花園麗城薈的食肆「韓台站」爆食物中毒。(OPENRICE網頁圖片)

受影響人士均曾進食雞 過早製作及在不適當溫度下貯存過久

初步調查顯示，受影響人士於該食肆進食的共同食物為雞，包括蔥油雞、麻辣雞或醉雞。中心和食環署人員已於9月12日到涉事餐廳調查，檢視食物烹調流程和衞生，並抽取食物及環境樣本作化驗。

中心指有關食物過早製作，在不適當溫度下貯存過久及在處理過程中交叉污染。食環署已向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，該食肆亦已按食環署指示停售相關食品，並暫時停業以進行徹底清潔和消毒。