荃灣「韓台站」爆食物中毒　6人食蔥油雞後屙嘔　涉醬料不當貯存

衞生署衞生防護中心表示，六名男女前日（10日）在荃灣麗城花園麗城薈的食肆「韓台站」進食後，出現腹痛、嘔吐、發燒和腹瀉等食物中毒病徵。其中5名受影響人士已求醫，一人須留院治理。全部受影響人士現時情況穩定。



中心人員與食環署人員曾到場調查，初步顯示，受影響人士都在該店進食過蔥油雞，有關醬料過早製作和在不適當溫度下貯存過久。



位於荃灣麗城花園麗城薈的食肆「韓台站」爆食物中毒。(OPENRICE網頁圖片)

衞生署衞生防護中心表示，六名男女前日（10日）在荃灣麗城花園麗城薈韓台站進食後，出現腹痛、嘔吐、發燒和腹瀉等食物中毒病徵。（資料圖片／高詩琦攝）

衞生署衞生防護中心指，受影響的3男3女年齡介乎6歲至65歲，前日分別進食過由荃灣麗城花園第三期麗城薈地下46及47號舖「韓台站」製作的食物，他們在7至10小時後出現腹痛、嘔吐、發燒和腹瀉等病徵。其中5名受影響人士已求醫，當中一人須留院治理。全部受影響人士現時情況穩定。

衞生防護中心和食物環境衞生署人員，包括食物安全中心和環境衞生部人員，已到涉事餐廳調查，檢視食物烹調流程和衞生，並抽取食物及環境樣本作化驗。

初步調查顯示，受影響人士都在該店進食過蔥油雞，有關食物醬料過早製作和在不適當溫度下貯存過久。食物安全中心已即時指示有關處所暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。衞生防護中心及食物安全中心的調查仍然繼續。