浸大取消普通話畢業要求　今年起入學新生適用　推行18載備受爭議

浸會大學宣布，2025/26年入起入學的一年級學生，無需通過普通話能力畢業要求。該要求2007年推出，多年來備受爭議，曾有學生在校內發起公投要求取消。至2018年，校方推出「豁免試」，合格者可豁免普通話畢業要求，惟合格率僅3成。有學生批評機制欠透明度，一度佔領語文中心，及後更被校方停學。



香港浸會大學語文中心近日公布，今個學年起入學的一年級新生，毋須通過普通話能力畢業要求。其後在2026/27年或之後入讀二年級生、2027/28年或之後入讀三年級生均不需要滿足有關要求。

2025/26學年或之前入讀二年級的學生及2026/27學年入讀三年級的學生仍需維持通過普通話能力畢業要求。

普通話畢業門檻曾惹非議 學生2016年發校內公投

浸會大學2007年起增設普通話畢業要求，規定學生必須普通話達標才可畢業。自此浸大所有四年制本科生，可循三個途徑達標：修讀一科3個學分的普通話課程；報讀25小時不涉學分的普通話課程，但須達七成出席率和通過語文中心的普通話測試；在國家語委普通話水平測試中獲得三級甲等或以上成績。

這項規定一直備受浸大學生爭議，學生2016年曾發起校內公投，逾九成投票學生要求校方取消普通話達標要求。

首批「豁免試」及格率僅三成 誘發佔領語文中心風波

至2017年，校方增設「豁免試」，及格者可獲豁免普通話畢業要求，不及格不能重考。但即使未能順利通過「豁免試」，學生可按原有三個途徑選擇達標。浸大當時以希望學生與國際接軌、尊重兩文三語為由保留普通話為必修科。首批參加「豁免試」的300名學生，及格率只有三成。試題分為三部分，甲部為朗讀題，乙部為廣普對譯，丙部為口語情景題，要求學生以某角色用普通話答題。

約20名學生2018年發起「佔領」浸大語文中心8小時，時任學生會會長劉子頎說有學生即使普通話流利，但答題時語氣不符角色設定，未能及格，要求語文中學教師交出評分準則。

「佔領」語文中心期間，劉子頎及「浸大山神」發起人中醫系學生陳樂行被指涉嫌恐嚇女職員，更有指劉一度以粗言辱罵教職員，兩人最終被校方停學。有關做法引起校內師生不滿，有約300名師生遊行集會，要求時任浸大校長錢大康撤回決定。

2019年豁免試及格率倍升 七成學生合格

風波過後，浸大校方一度召開校內檢討小組會議。至2019年初，校方表示，2018/19年學年普通話豁免試及格率升逾倍，增至近七成學生合格。校方當時指，及格率提升是因為增加試前簡要提示等多項措施，以協助學生準備。

