外勞遭哄騙來港　清潔工變沙井渠工　「艇仔」違規收三萬拒退款

行政長官李家超周三（17日）發表施政報告，明言打擊濫用外勞機制，採取更嚴格招聘措施防僱主濫用。《香港01》發現，有非正規的「艇仔」中介，亦涉嫌虛報工種，哄騙外勞來港。

來自湛江的外勞呂先生經「艇仔」鍾女士介紹，付3萬元人民幣的勞務費後，來港做月薪約1.2萬港元的「清潔工」，合約期兩年，但他來港後才發現要做清理沙井的渠工，覺得被騙，工作數日後離職回鄉，但一直未能退回勞務費。「艇仔」鍾女士承認違規收費，聲稱會退款，但截稿前仍未退還；涉事勞務中介「福建中福」則未有回覆。勞工處指可聯繫內地部門求助。



外勞呂先生經「艇仔」鍾女士介紹任清潔工，來港發現是任職環保廢料工（紅框），月薪只有1.2萬元（紅框），3萬元人民幣勞務費一直未獲退回。（受訪者提供）

行政長官李家超周三（17日）發表《施政報告》，明言打擊濫用「補充勞工優化計劃」的行為，收緊輸入侍應及初級廚師要求，僱主本地招聘時間由四星期增至六星期，並且實施更嚴格的人手比例，只可以申請職位人員計算本地人手與外勞比例，非以公司所有人手計算。

勞工處在2023年推行「補充勞工優化計劃」，放寬26個非技術或低技術工種外勞，包括侍應、清潔工、清拆工及渠工等職業，補充香港僱主未能聘請到的職位。僱主必須經認可的14間內地勞務企業招聘輸入外勞。

稱兩萬多元月薪 交三萬元勞務費

居住在湛江的外勞呂先生，在2024年12月經同鄉「艇仔」中介鍾女士介紹，申請「補充勞工優化計劃」來港擔任清潔工。

呂生稱鍾女士向她介紹工作時，稱只是在辦公室或住宅擔任輕鬆職務的清潔工，連加班及利是等月薪可有兩萬多元，他因此繳交了3萬元人民幣（約3.28萬港元）的勞務中介費用。

外勞呂先生經「艇仔」鍾女士介紹任清潔工，來港發現是清理沙井的渠工，3萬元人民幣勞務費一直未獲退回。（受訪者提供）

月薪僅1.2萬任渠工 非作清潔工

但呂生在今年4月底來港工作時發現與「艇仔」中介的工作不符，聘請他的是為水喉及渠務工程承辦商「文記工程」，呂生在「補充勞工優化計劃」的兩年僱傭合約上，擔任職位是環保廢料處理工，而非清潔工，月薪亦只有約1.2萬港元，每星期要工作六天，每日需八小時工作，未有「艇仔」中介所指的利是及加班津貼。

他的崗位要處理渠道及渠務上的廢料，要通渠及處理廁所污水，有強烈臭味，他未能適應工作，工作了三天便辭職回鄉。

根據勞工處的輸入外勞計劃，僱主必須經認可的14間內地勞務企業招聘輸入外勞。根據中國商務部規定，內地勞務企業每月收取的服務費用不得超過港府核定勞工月底薪的12.5%費用。但條文未有規定離職可否退回勞務費用。

外勞呂先生經「艇仔」鍾女士介紹任清潔工，來港發現是清理沙井的渠工，3萬元人民幣勞務費一直未獲退回。（受訪者提供）

工作數日後離職 數個月未獲退款

按外勞呂生兩年合約及約1.2萬元月薪計算，招聘呂生的勞務企業「福建中福」每月最多可收取12.5%，即1,575元，兩年合約即最多可收約37,800元勞務費用。呂生稱自己是直接把三萬元人民幣「中介費」轉賬到鍾女士戶口，但他不清楚鍾女士會收取多少「 中介費」，只是離職後四個多月來仍未獲安排退款，因此向傳媒求助。

協助外勞組織：應按比例退勞務費

有曾協助外勞退回勞務費、不願具名的組織稱，離職外勞可按其工作多少個月份，按比例退回勞務費用，有外勞亦成功獲退回款項。故此，呂先生理應可獲得賠償，若他只做了數天，最多當工作一個月計算，餘下的23個月的勞務費用可獲退回。

該組織稱外勞通常沒有保護自己的意識，未有與內地中介簽署合約文件，故追討時會存在很多的困難。同時，該組織稱外勞可能不知情經了很多名「艇仔」賺中介費，才轉介到勞務企業，有外勞曾經過四、五名「艇仔」，要繳交約五萬元勞務費，但外勞通常收費只是約兩萬多元。該組織稱勞工處不會處理內地勞務中介收費及退款事宜，會交回內地政府部門處理。

根據明愛荔枝角職工中心2023年的外勞護理員調查報告，約九成五的兩年合約外勞護理員的勞務費中位數為18,000元，有護理員最多要繳交五萬元的勞務費。

「艇仔」聲稱會退款 截稿前仍未退

記者聯絡「艇仔」中介鍾女士，她承認有違規收取2,000元人民幣中介費用，餘下的2.8萬元人民幣由「福建中福」收取。她表示「福建中福」要求她處理事件，她聲稱會退回所有款項，即全數三萬元人民幣的費用，但截稿前仍未退還。涉事勞務中介「福建中福」則未有回覆。

勞工處：可聯繫內地部門求助

勞工處回覆稱，內地勞務企業對外的勞務合作事宜，由國家《對外勞務合作管理條例》規管。如輸入勞工對內地勞務企業及中介公司收取的費用有意見或投訴，可聯繫內地相關部門或單位尋求協助。

勞工處稱會對協助福建中福的香港職業介紹所中福（香港）作出調查及跟進，確定有否職業介紹所違反法例及《實務守則》的規定。處方稱截至今年7月，過去兩年共接獲26宗有關職業介紹所，向求職者收取高於《僱傭條例》所准予收取第一個月工資10%的投訴。

「補充勞工優化計劃」推出近兩年，除違規收中介費問題外，有僱主更聘請外勞後解僱本地工，尚苑中菜廳因此被禁止輸入外勞兩年。「補充勞工優化計劃」預計明年上半年會完成計劃檢討，而計劃在檢討有結果前仍接受申請。