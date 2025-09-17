施政報告2025｜侍應初級廚師外勞比例收緊 本地招聘期延長至6周
撰文：林子慰
出版：更新：
本港失業人數增加，外界關注輸入外勞影響就業市場。特首李家超今日（17日）發表任內第四份《施政報告》，並沒有提出暫停輸入外勞計劃，但就輸入外勞較多的工種侍應生及初級廚師新增要求，包括僱主本地招聘時間延長至6星期，以及原以企業所有職位為基礎計算的「2:1」本地僱員及外勞比例，改為按「同一崗位/職位」比例計算。
李家超指，人口持續高齡化導致本港勞動人口下降，適度輸入勞工有助紓緩人力短缺，符合香港整體利益。李表示，為打擊濫用「補充勞工優化計劃」，明日起將新增僱主申請輸入侍應生及初級廚師時的要求。
新增要求包括，申請侍應生及初級廚師外勞的僱主於本地招聘的時間由4星期延長至6星期，期間必須每周參加一次勞工處舉行的實地招聘會。
本地與外勞比例「2:1」 由整體公司職位計 轉按崗位計
另外，現有本地僱員及外勞的輸入比例，以整體公司職位計算後為「2:1」，李家超表示日後將以申請職位計算比例。換言之，僱主申請輸入侍應生及初級廚師各一名，便須已聘用本地全職侍應生及初級廚師各兩名。
李家超指出，上述措施聚焦於輸入勞工較多的指定工種，除確保真正面對本地招聘困難的企業能有序輸入補充勞工，亦避免企業因人手不足而結業，導致原有員工全體失業。
勞工處自2023年9月起推行「補充勞工優化計劃」（優化計劃），暫停執行26個職位類別及非技術或低技術職位一般不得輸入勞工的規定，為期兩年，目前計劃年限屆滿。
今年5月至7月失業率升至3.7%，當中餐飲業升至6.4%。本地勞工認為擴大外勞輸入導致失業率攀升、僱主聘用外勞後解僱本地工人、本地議價能力降低。
