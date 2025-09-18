施政報告｜熔斷機制停外勞？　李家超：因時制宜，不會鐵板一塊

行政長官李家超今日（9月18日）到立法會出席《施政報告》答問會，多名議員關注勞工問題。民建聯港島東立法會議員梁熙提問，餐飲業和建造業的失業率接近7%，行業職員處於水深火熱之中，政府會否考慮設計一個「熔斷機制」，當單一行業失業率超過某個數字，就停止輸入外勞。李家超回應稱，會動態留意輸入外勞情況，「唔可以鐵板一塊」，要因時制宜。



昨日發表的《施政報告》就輸入外勞較多的工種侍應生及初級廚師新增要求，包括僱主本地招聘時間延長至6星期，以及原以企業所有職位為基礎計算的「2:1」本地僱員及外勞比例，改為按「同一崗位/職位」比例計算。李家超指出，上述措施聚焦於輸入勞工較多的指定工種，除確保真正面對本地招聘困難的企業能有序輸入補充勞工，亦避免企業因人手不足而結業，導致原有員工全體失業。

立法會議員梁熙詢問政府會否為輸入外勞設「熔斷機制」。（梁鵬威攝）

李家超今早10時30分到立法會出席答問會，民建聯港島東立法會議員梁熙第一個提問。他指出餐飲業和建造業的失業率接近7%，形容行業職員處於水深火熱之中，詢問政府會否設計一個熔斷機制，當單一行業失業率超過某個數字，就停止輸入外勞。

李家超回應指一定會堅守本地就業優先的政策。他重提2023年制定輸入勞工政策，是因為考慮到勞動力人口減少，人力最高峰是2018年，有367萬勞動人口；2023年時少了19萬人。他指，直到2025年，勞動人口344萬人，還是缺失十幾萬。李家超說，老齡化也影響勞動人口數字。

9月18日，行政長官李家超出席施政報告答問會。（梁鵬威攝）

李家超：侍應廚師佔一半外勞 施政報告針對性「做手術」

他又表示，很反對濫用輸入外勞機制，所以今次《施政報告》針對建築、餐飲「做手術」，確保真正有需要才輸入，方式包括審視本地招聘、打擊黑工、舉報熱線。他特別解釋，《施政報告》收緊輸入侍應生及初級廚師的限制，是因為這兩個工種佔了外勞人數一大半。

李家超強調，會動態留意輸入外勞情況，「唔可以鐵板一塊」，要因時制宜，要觀察目前收緊措施實行效果，勞福局會留意情況。他補充，餐飲業亦擴大經營的需求，舉例指現時處於經濟轉型期，有快餐、非中式有擴張空間，比較需要人，但都要「請咗本地勞工先」。

政府在2023年推出為期兩年的「補充勞工優化計劃」，涵蓋的26個工種裏面不少與飲食業相關。根據勞工處統計，由2023年9月4日開始實施計劃至今年3月31日，26個工種合共輸入逾5.4萬名外勞，當中直接與飲食業相關的超過2.8萬人，包括8,971名侍應生、6,172名初級廚師及5,234名廚師。與此同時，本港失業率在5至7月升至3.7%，餐飲服務業屬重災區之一，期內失業由6%升至6.4%。

9月18日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告》答問會，勞聯立法會議員林振昇發問。（直播截圖）

勞聯質疑多工種外勞不設限 李家超：打擊濫用是肯定的

勞聯議員林振昇表示，失業率上升，以前有手有腳有呼吸就會聘請，但現時中年人士任廚師都不容易。他指如果失業率上升例如4%，部分行業升到7%，有什麼保就業措施，例如會否外勞設限。

李家超回應時重申，政府堅持本地就業優先，會打擊黑工，亦會動態留意情況。他指出，勞工及福利局會留意審批程序，引入外勞時要證明聘請不到本地勞工。他又表示，若針對輸入最多工種的措施有效，就證明是可用的方法，若不符合要求，會有新的做法。

另一勞聯議員周小松問政府基於什麼原因評估侍應生和初級廚師才須限制，而其他工種則不需要？是否考慮將有關措施擴展到所有勞工輸入申請？李家超回應指，兩個工種佔輸入勞工的一半，在這兩個工種「開刀」可以打擊濫用。他強調，「本地優先是肯定的，打擊濫用是肯定的，打擊黑工也是肯定的」。

9月18日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告》答問會，工聯會立法會議員梁子穎發問。（直播截圖）

如何用好本地勞動力？ 李家超：引入及發展產業可創造就業

工聯會議員梁子穎提問，政府未來會如何幫助很想就業的工友充分就業，用好本地勞動力。李家超回應稱，《施政報告》第四章講述產業引入和發展，提及要引入高端有競爭力的產業，這對創造就業有很積極的作用。

他續指，在經濟轉型期中，有的行業如金融貿易收入倍增，有的行業就短缺。多年來香港在產業結構方面「無動過手術」，今次專章提及要引入產業、本地培育，推動多元產業、引導投資，可以令整體產業發展很好，

李家超又表示，香港要發展高質量產業如醫藥。他強調，現時香港要改變產業機構，而不是單一地依賴服務業。李家超又說，他上任以來成立港投公司，也是為了製造更多就業崗位。