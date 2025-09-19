聖方濟各大學文憑課程疑因補考成績遲出　學生開學後方知無法升學

約20名聖方濟各大學（方大）「健康科學」文憑課程畢業生，原獲原校有條件錄取升讀「健康護理」高級文憑課程。不過懷疑因校方補考成績遲出，高級文憑課程收生滿額，同學變相無法升學。學生指老師聲稱只要出了成績再補交資料，就可以順利升讀，更恭喜同學補考成功，更有學生原本夠分，想衝高GPA而補考，最後卻變成無書讀。

學生稱校方給予同學兩個選項：保留學額一年後再讀；或即時開學讀無政府資助的兼讀課程，學費由兩萬多元變七萬元，但可安排當全日制兩年內讀完。聖方濟各大學回應稱會調查事件，但表示相關學生在「有條件取錄」限期前，成績未符畢業要求，要補考部份科目，只是在補考成績發放時，課程已經滿額。



三位受訪同學是聖方濟各大學健康科學文憑課程畢業生。（梁鵬威攝）

學生引述老師稱出成績後就可以順利升學

三位受訪同學，因為想做護士，才選擇方大健康科學文憑課程課程。她們說，方大宣傳時聲稱，同學可「一條龍」由文憑讀上去高級文憑再讀學士。今年1月方大健康護理高級文憑開放申請時，她們馬上報名，6月獲學校有條件取錄。

當時註冊處要學生在7月初交齊成績表等文件，但她們有些科目未補考完，要8月底才出到成績。老師聲稱只要出了成績再補交資料，就可以順利讀到高級文憑。

對話紀錄還見到，同學通過補考後，老師恭喜同學做到高級文憑學生。

同學通過補考後，老師曾直接恭喜她升上高級文憑課程。（梁鵬威攝）

為衝高GPA而補考 開學日校方才稱滿額

但補交資料後，同學去到開學日都未收到取錄通知。經同學多番查詢後，註冊處職員才回覆稱，健康護理高級文憑課程已滿額，稱學生可以轉科目。

A同學（化名）說，那些完全不是她們想讀的科目：「校方給了商科、幼兒教育、酒店管理、現代翻譯及機械等科目（供選擇），但我們本身讀的科與這幾個科目是完全不相關。」

同學覺得不公道，因為有部份人是為了拉高成績才參加補考，沒想過會反而會不獲錄取。

同學展示對話記錄，老師曾稱合條件就會馬上獲通知。（梁鵬威攝）

前路二選一：遲一年、貴一倍

學校其後再給了兩個選項，同學可明年再回校讀高級文憑課程，如選擇即時開學，就只能讀沒政府資助的兼讀課程。

同學本身可升讀的課程獲政府四萬多元資助，每年學費約為2.8萬元。如果沒資助，全日制課程學費大約七萬元一年。而兼讀課程為三年制，每年交五萬元學費，同學說校方可讓他們在兩年內當全日制讀完，卻沒提及要付多少學費。

B同學（化名）認為文憑課程的老師有誤導：「因為她一直強調只要我們用功讀，努力去（重考），我們就會得到學位，到頭來原來不是這樣的」。

三名同學對現況感徬徨，希望學校可以讓他們以資助價就讀課程。

聖方濟各大學。（梁鵬威攝）

方大回應會調查事件 補考成績發放時已收滿額

聖方濟各大學回覆《香港01》稱會調查事件，但稱資助課程是全港公開招生，即使是方大課程畢業生銜接升學，都要按機制提交入學申請，並通過評核程序；而有關學生在「有條件取錄」限期前，成績未符畢業要求，要補考部份科目。只是在補考成績發放時，課程已經滿額。