高才生踢貓肚該貓其後亡　求情指貓本身有病　官斥違人性囚5月

內地高才生來港升學，涉以腳踢其室有所養的布偶貓腹部，貓隻曾反彈到乾衣機，碰巧室友出門後折反並目睹情況。內地生早前經審訊被裁定虐畜罪成。案件今（19日）於九龍城裁判法院判刑，被告稱對事感痛心，但指該貓本身亦長期疾病，其死非他那兩腳引起。裁判官陳志輝指該貓本身已十分虛弱，被告仍踢其腹部，斥被告行為非常之差及有違人性，判他入獄5個月。



被告稱認為證據不足，會提上訴並要求准期間保釋，陳官准他以3萬元現金保釋，期間不得離開香港及須交出旅遊證件等。



被告余令科（22歲）被控一項殘酷對待動物罪，指他於2024年7月8日在九龍紅磡黃埔花園3期某單位內踢一隻貓。

被告余令科求情時稱該貓本已有長期病，貓的死亡非其一兩腳可以造成。(陳蓉攝)

求情指被告品學兼優

辯方進一步求情指，被告沒有案底，來自良好家庭，品學兼優，對事件感到後悔，對受害動物的死亡感到痛心。雖然對貓主的飼養方式有看法，同意是用了不合適的方法去處理事件。

指貓死亡由多種原因引起

辯方續指，受害貓有長期疾病，如缺水及膀胱炎，這些情況是由於長期缺乏照顧引起，非由被告一兩次腳踢可以造成，反映貓隻的死亡由多種原因引起，非完全由被告引致，且本案不涉及長時間的極端武力及使用武器等的手段，望法庭考慮較低的量刑起點。

官斥被告行為有違人性

裁判官陳志輝判刑時指出，案件源於被告不滿貓隻隨處便溺，故用腳踢貓想阻止它，惟殘酷對待動物是文明社會不能容忍的行為，亦有違人性，令人極其厭惡。即使曾與貓主討論，亦不能用腳踢貓，甚至令貓反彈到乾衣機上。

認為監禁是唯一合適選擇

陳官強調，監禁是唯一合適的選擇，考慮到最近虐畜案件有上升的趨勢，認為須判處具阻嚇性的刑罰。陳官指，被告在審訊後被定罪，沒有證據顯示貓隻的死亡與其行為無關。陳官強調指：「你喺貓隻已極其虛弱嘅情況下對佢做啲咁嘅行為，可以話係非常之差。」遂判處被告入獄5個月。

被告指證據不足會上訴

被告其後表示會就定罪及判刑提出上訴，認為本案的證據不足以定罪，有證據可構成合理疑點，且相關證據與辯方有出入，惟法庭未有接納。辯方另為申請保釋以等候上訴獲批，被告准以3萬元現金保釋，條件包括須交出旅遊證件及不得離開香港等。

貓主回家聞巨響揭發

案情指，受害貓是一隻布偶貓，男貓主與被告是同住的室友。貓主於2022年領養該貓，貓隻平常會待在家中客廳休息。去年7月某日上午，貓主出門後發現忘記帶銀包及鑰匙，他折返住所時，在家門外聽到屋內傳出巨響，他從鐵閘望入單位，見被告用右腳兩度踢向布偶貓的腹部，布偶貓被踢至撞向乾衣機。

被告指貓到處便溺溺

貓主隨即拍門，入屋後見布偶貓躺在地上沒有動靜，被告指貓隻到處便溺。貓主隨即報警，並將布偶貓送院。布偶貓最終死亡，惟驗屍報告未能確認布偶貓的死因與被告的行為有直接關係。

案件編號：KCCC3027/2024