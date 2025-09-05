內地高材生涉踢室友的貓　並令貓撞到乾衣機　虐畜罪成還柙候判

從內地獲邀到理供讀商科的高材生，疑因同住室友所養的貓隨處便溺，涉腳踢貓隻腹部，令貓撞向乾衣機，碰巧貓主忘記帶東西折反單位，從門縫看到情況，惟他拍門入屋後，貓隻已無動靜，最後證實死亡。高材生否認虐貓，並質疑貓主在狹窄門縫看不清楚。案件今（5日）在九龍城法院裁決，裁判官陳志輝指被告在毫無原因下踢貓的腹部，必然屬虐待，裁定他罪成。被告求情稱被後曾還柙兩天，已嘗牢獄之苦，望能輕判。陳把把案押後至9月19日判刑，以索取其背景報告，並下令被告被告需還押。



被告余令科（22歲）被控一項殘酷對待動物罪，指他於2024年7月8日在九龍紅磡黃埔花園3期某單位內踢一隻貓。

被告余令科在九龍城法院被裁定虐畜罪成。(資料圖片)

貓主折返單位見被告踢貓

案情指，受害貓是一隻布偶貓，男貓主與被告是同住的室友。貓主於2022年領養該貓，貓隻平常會待在家中客廳休息。去年7月某日上午，貓主出門後發現忘記帶銀包及鑰匙，他折返住所時，在家門外聽到屋內傳出巨響，他從鐵閘望入單位，見被告用右腳兩度踢向布偶貓的腹部，布偶貓被踢至撞向乾衣機。

貓主入屋布偶貓已沒有動靜

貓主隨即拍門，入屋後見布偶貓躺在地上沒有動靜，被告指貓隻到處便溺。貓主隨即報警，並將布偶貓送院。布偶貓最終死亡，惟驗屍報告未能確認布偶貓的死因與被告的行為有直接關係。

辯方質疑門縫窄看不清情況

辯方質疑，門縫的空間狹窄，貓主理應無法看到單位內的情況，惟陳官反駁，門縫儘管狹小，仍能清楚地看到單位，且被告在毫無原因下踢貓的肚子，必然屬虐待動物。

獲理大邀請來港說金融會計

辯方求情指，被告在內地武漢出生，沒有案底，他經內地高考後，獲理工大學邀請來港修讀金融及會計，2024年畢業。本案發生後他有失眠問題，去年進行心理輔導後確診睡眠障礙。

曾還柙兩晚已嘗牢獄之苦

辯方又指，被告去年底被捕後已被沒收旅遊證件，未能回內地與家人團聚，經歷漫長的法律程序，亦令他深感壓力。他被捕後被還柙兩晚，已試過牢獄之苦的滋味，希望法庭輕判。

案件編號：KCCC3027/2024