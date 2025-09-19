施政報告2025｜李家超承認土地成本高影響競爭力：政府處於兩難

行政長官李家超今日（9月19日）出席電台節目時承認香港土地成本高，形容政府處於兩難，強調制訂政策要符合現實並希望保持穩定，若劇烈變動，會帶來不碓定性，令金融市場面對很大壓力與風險。



李家超表示，成本問題影響香港的競爭力，政府會仔細研究如何降低，並會一步步小心處理。



市民促特首政策組研究如何處理高成本問題

李家超今早出席香港電台英文台節目，就剛發表的《施政報告》回答市民提問。有市民關注香港生活成本高，直指私家醫生、屋宇管理及交通等費用高昂，導致不少人北上消費，詢問李家超會否要求特首政策組研究改變法規，處理這個「非常嚴重及切身的問題」。

李家超承認香港土地成本高，稱政府會仔細研究如何降低，同時強調制訂政策要符合現實並希望保持穩定。（資料圖片）

李家超：特訂政策須符合現實 劇烈波動會帶來不確定性

李家超回應稱，政府處於兩難，因為制訂政策其中一個重點是要符合現實，而土地成本高的問題已持續多年，政府希望政策穩定，因為突然太高或太低都會帶來不確定性，不止對業權人，亦令金融市場面對很大壓力及風險。

李家超又提及勞工成本，強調輸入外勞的目的是解決特定行業人手短缺的問題，絕非為了降低本地工人的工資水平。

特首李家超9月17日下午就新一份施政報告舉行記者會，他先花近一小時詳細解說理念及各項政策因由。（鄭子峰攝）

增非本地生學額 李家超：不影響本地生

《施政報告》提出把資助專上院校招收自費非本地生學額由相當於本地學額40%增至50%。有市民指現時大學非本地生多數來自內地，詢問政府如何令收生更多元化，並且確保不影響本地生的資源及機會。

李家超回應道，他希望盡可能吸引世界各地的學生，但這些工作需要大學去執行。他指出，本港有空間吸納海外學生，特區政府主動接觸外國外交官員及商會，吸引海外學生，尤其是「一帶一路」國家的學生來港留學。他又強調，非本地生來港讀書要自費，政府資助本地生的1.5萬個學額維持不變。

北都大學城分佈於牛潭尾、洪水橋/厦村新發展區及新界北新市鎮。圖示為牛潭尾大學城的模擬圖（立法會文件）

冀北都大學城與創科產業協同 成香港發展新引擎

《施政報告》設有專章講述加快北部都會區建設，李家超將新自領導北都發展委員會，而委員會下設三個小組，包括「大學城籌劃及建設組」。李家超表示，期望北都大學城與創科界及產業產生協同效應，做到「一加一大於二」的效果，成為香港發展的新引擎。