基孔肯雅熱｜馬頭圍邨62歲女子及西環26歲男子染病　曾到佛山廣州

本港新增兩宗基孔肯雅熱輸入個案，分別涉及一名住九龍城馬頭圍邨的62歲女子，以及一名住西環保德街的26歲男子。兩名患者早前分別到訪佛山及廣州，之後出現發燒及皮疹等症狀。衞生署指，二人正在醫院無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。



本港新增兩宗基孔肯雅熱輸入個案，分別涉及一名住九龍城馬頭圍邨的62歲女子，以及一名住西環保德街的26歲男子。（資料圖片/梁鵬威攝）

衞生署指，該名62歲女子在8月26日至9月17日曾到佛山，她本月15日起出現關節痛，其後發燒及有皮疹，最終於周四（18日）求醫。其血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。她已被安排入住伊利沙伯醫院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。該名女子沒有家居接觸者。

另一名26歲男子於本月12日至17日到廣州，並於13日及15日即日來回佛山。他於16日出現發燒、關節痛及皮疹。他於周四（18日）曾到私家診所及瑪麗醫院急症室求醫，同日獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。他的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。該名男子的另外兩名家居接觸者亦為同行人士，現時都沒有出現病徵，全部正接受醫學監察。

衞生署指，本港今年累計錄得21宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。本港在2016至2019年每年錄得介乎一宗至11宗輸入個案。

另外，衞生署表示，由9月12日至昨日（18日），本港新增一宗外地傳入登革熱感染個案，病人曾於潛伏期到清遠。