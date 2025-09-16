基孔肯雅熱｜居紅磡曲街宿舍39歲女遊江門返港後確診　列輸入個案

衞生署衞生防護中心表示，截至今日（16日）下午5時，中心錄得一宗新增感染基孔肯雅熱個案。患者涉及一名居於紅磡曲街一個宿舍的39歲女子，她於9月7日至9日獨自到訪廣東省江門市，昨日（15日）開始出現發燒和關節痛，經檢驗後證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。



由於病人於潛伏期曾身處江門市，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。她有10名家居接觸者，為居住在同一個宿舍的同事，現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。



9月7日至9日獨自到訪廣東省江門市 昨開始有病徵

病人為39歲女子，住所位於紅磡曲街。初步調查顯示，她於9月7日至9日獨自到訪廣東省江門市。她由昨日開始出現發燒和關節痛，同日到伊利沙伯醫院求醫，並獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。她的血液樣本經檢驗後，證實對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。

同宿舍10名同事無出現病徵 正接受醫學監察

她有10名家居接觸者，為居住在同一個宿舍的同事，現時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

由於病人於潛伏期曾身處江門市，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。

暫累計錄得18宗 全部屬輸入個案

本港今年累計錄得18宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。本港在2016至2019年每年錄得介乎1至11宗輸入個案。

根據廣東省疾病預防控制局的資訊，過去一周（9月7日至13日）廣東省新增201宗基孔肯雅熱個案，與過去兩周分別178宗（8月31日至9月6日）及225宗（8月24日至30日）相若。全部均為輕症病例，沒有嚴重或死亡個案。