基孔肯雅熱｜東涌裕雅苑一名婦人確診　曾到訪江門市　列輸入個案

衞生署衞生防護中心今（14日）公布錄得一宗新增感染基孔肯雅熱的輸入個案，患者為46歲女子，居於東涌裕雅苑，據初步調查顯示，她於9月6日到訪廣東省江門市，期間曾被蚊叮咬。她在本月11日開始出現發燒、關節痛和皮疹，至本月13日到伊利沙伯醫院求醫。醫管局的化驗結果顯示她的血液樣本對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。



與她於9月6日同行到江門的4名人士，及病人的另一名家居接觸者，現時均沒有出現病徵，全部正接受醫學監察。



東涌裕雅苑（資料圖片）

東涌裕雅苑（資料圖片）

9月11日發病後再到江門當地的醫院求

衞生防護中心表示，初步調查顯示，患者於9月6日到訪廣東省江門市，期間曾被蚊叮咬，同日回港。她由9月11日開始出現發燒、關節痛和皮疹，同日前往江門當地的醫院求醫，翌日，即9月12日回港，並於9月13日到伊利沙伯醫院求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。醫管局的化驗結果顯示她的血液樣本對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。

同行者及家居接觸沒有出現病徵

與病人於9月6日同行到江門的四名人士，及病人的另一名家居接觸者（沒有同行到江門市），現時都沒有出現病徵，全部正接受醫學監察。

衞生防護中心表示指，由於病人於潛伏期曾身處江門市，認為她是在外遊期間受到感染，均屬輸入個案，會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。

本港今年累計錄得17宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。食環署會繼續進行病媒調查及針對性滅蚊工作，並於確診病人的住所及於病發後到過的地點加強防蚊和滅蚊工作，包括在相關地點附近250米範圍內樹木茂密的地點進行密集式霧化處理工作，以殺滅成蚊等。