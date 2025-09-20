LABUBU多啦A夢等4個巨型充氣雕塑10月底浮游維港　11.1海上大巡遊

【LABUBU／多啦A夢／滑嘟嘟／KAWS & 芝麻街】一個伏在巨型「誠實豆沙包」的多啦A夢及妹妹多啦美充氣雕塑日前突現身青衣船塢，引起不少人關注。先後舉行巨型黃鴨雕塑遊維港及多啦A夢展覽的創意品牌AllRightsReserved（ARR）今日（20日）公布，將於10月底至11月初舉行全球首創「維港海上大巡遊」(WATER PARADE 2025)，將匯聚風靡全球的人氣IP及藝術家，其中會有LABUBU、多啦A夢、滑嘟嘟和KAWS &芝麻街ELMO共4個巨型充氣雕塑浮在立在金鐘海上供市民打卡，並在11月1日舉行重頭戲「海上巡遊日」，市民屆時可在維港兩岸觀賞。



10月25日至11月1日於中西區海濱長廊中環段（近添馬公園）舉行「巡遊市集」，融合IP特色的快閃店、主題餐飲與遊戲體驗。市集入場需有門票，9月26日在KLOOK開賣，成人票由50元起，小童票為40元。



ARR今早在青衣船塢測試LABUBU、多啦A夢、滑嘟嘟和KAWS &芝麻街ELMO共4個巨型充氣雕塑。(網上圖片)

ARR今日公布將於10月25日至11月1日初舉行「維港海上大巡遊」，有LABUBU、多啦A夢、滑嘟嘟和KAWS &芝麻街ELMO共4個巨型充氣雕塑浮在立在金鐘海上供市民打卡，( ARR提供圖片)

四座巨型海上充氣雕塑今日（20日）於青衣船塢進行測試，在該海域首度亮相。早上所見，POP MART風靡全球的LABUBU、家傳戶曉的多啦A夢、麥當勞人氣王滑嘟嘟、美國頂尖當代藝術家KAWS聯乘芝麻街設計的Elmo共4個充氣雕塑已站起來，在汀九橋下海面緩緩巡遊，為10月的活動揭開序幕。

四座人氣IP巨型海上充氣雕塑簡介。（ARR提供)

ARR表示，是次活動將由兩大亮點組成。其中巨型海上充氣雕塑巡遊將率先於10月25日起在金鐘添馬公園對開海域公開展示，並於11月1日下午2時舉行 「海上巡遊日」，形容「為維港帶來前所未有的壯觀景象」。

「維港海上大巡遊」設有巨型海上充氣雕塑展示區及「巡遊市集」。( ARR提供圖片)

四座世界級人氣IP巨型海上充氣雕塑以全新及富創意設計姿勢亮相，當中最大更逾20米長。10月25日起在金鐘添馬公園對開海域公開展示，直至巡遊日正式啟航。11月1日雕塑將組成艦隊沿維港兩岸巡遊，穿梭九龍與香港島，市民與旅客可從不同角度觀賞，感受維港最具創意的全新演繹。巡遊完成後，四座雕塑將在11月1當日離開維港，完成這場歷史性展演。

4個巨型充氣雕塑將在11月1日重頭戲「海上巡遊日」在維港巡遊，市民屆時可在維港兩岸觀賞。( ARR提供圖片)

ARR表示，為期八天的「巡遊市集」亦將於10月25日至11月1日於中西區海濱長廊中環段（近添馬公園）舉行。除了參與巡遊的多啦A夢、KAWS & 芝麻街及滑嘟嘟，將加入更多國際IP，包括Netflix爆紅電影《KPop獵魔女團》、Netflix原創影集《怪奇物語》第5季和《魷魚遊戲》、邁進75周年的SNOOPY史諾比與經典《花生漫畫》家族；以及迎接40周年的香港經典TOLO元祖橡皮鴨。

市集主打多元體驗，包括結合不同IP特色的快閃店、主題餐飲、遊戲攤位、專屬打卡點以及扭蛋區，其中快閃店限定紀念品包括部分海上雕塑的迷你版公仔、《KPop獵魔女團》的收藏卡。市集更設有可享更佳觀賞感受的觀景台。

「巡遊市集」早鳥優惠門票於9月26日中午12時起透過購票平台KLOOK預購，成人票由50元起，小童票為40元，數量有限，售完即止。另設即場發售門票，視乎現場門票實際發售情況。所有門票均附送價值港幣20元的紀念品優惠券，可於11月1日或之前現場使用。

ARR表示，「維港海上大巡遊」得到各方支持，包括文化體育及旅遊局、麥當勞，支持夥伴宏利、港鐵公司和昂坪360。