LABUBU多啦A夢等巨型充氣雕塑展製作費達8位數　主辦方冀每年續辦

【LABUBU／多啦A夢／滑嘟嘟／KAWS & 芝麻街/NETFLIX/STRANGER THINGS/怪奇物語/魷魚遊戲】先後舉行巨型黃鴨雕塑遊維港及多啦A夢展覽的創意品牌AllRightsReserved（ARR），將於10月25日至11月1日舉行全球首創的「維港海上大巡遊」，當中LABUBU、多啦A夢、麥當勞滑嘟嘟、KAWS &芝麻街ELMO，合共4個巨型充氣雕塑，將浮在金鐘對開海面供市民打卡，活動尾聲更舉行重頭戲海上巡遊。



ARR創辦人林樹鑫直言「想做一件全世界都冇做嘅事」，經過10多年累積活動經驗後，終舉辦是次大型項目。他透露與部份IP的作者已相識一段時間，包括LABUBU的設計師龍家昇，甚至有不少知名IP也表達合作意願，期望每年可集合不同IP再次舉辦。至於今次活動的製作費用則達到8位數字，即過千萬元，當中涉及版權費等，是ARR舉辦的戶外展覽中最高。



香港創意工作室ARR由10月25日起，在金鐘添馬公園對開海域展示4隻巨型充氣雕塑，包括LABUBU。（廖雁雄攝)

香港創意工作室ARR由10月25日起，在金鐘添馬公園對開海域展示4隻巨型充氣雕塑，包括多啦A夢。（廖雁雄攝)

香港創意工作室ARR由10月25日起，在金鐘添馬公園對開海域展示4隻巨型充氣雕塑，包括KAWS & 芝麻街。（廖雁雄攝）

香港創意工作室ARR由10月25日起，在金鐘添馬公園對開海域展示4隻巨型充氣雕塑，包括麥當勞滑嘟嘟。（廖雁雄攝）

香港創意工作室AllRightsReserved（ARR）近年舉辦多項大型IP活動，包括維港巨型黃鴨、多啦A夢無人機匯演，以至最近舉辦的CHIIKAWA DAYS大型特展，不斷為港人帶來驚喜。ARR今日公布將由10月25日起，在金鐘添馬公園對開海域展示4隻巨型充氣雕塑，分別是多啦A夢、LABUBU、KAWS & 芝麻街的ELMO、麥當勞的滑嘟嘟，陸地上亦設有巡遊市集，參與IP更有史努比、NETFLIX人氣劇集《怪奇物語》(STRANGER THINGS)及《魷魚遊戲》等。

ARR創辦人︰想做一件全世界都冇做嘅事

ARR創辦人林樹鑫今日表示「想做一件全世界都冇做嘅事」，集合多個來自本地及世界各國的IP共同合作，是為了平衡不同類型的粉絲，讓更多市民及旅客可參與盛事，因此活動期較一般展覽更長，舉行時間為10月25日至11月1日，即合共8日，中間橫跨重陽節及周末等公眾假期。

為了讓更多市民及旅客可參與盛事，活動期較一般展覽更長，舉行時間為10月25日至11月1日，即合共8日。（廖雁雄攝）

舉辦巨型海上充氣雕塑展 需10多年不斷累積活動經驗

林樹鑫又指，舉辦大型項目必須政府協助幫忙，例如今午4隻巨型海上充氣雕塑出海亮相，便涉及到海事處及水警等政府部門，因此需要10多年來不斷累積經驗，才可舉辦到今次如此大型的活動。「如果冇經驗我都驚水肚不服。」

ARR創辦人林樹鑫期望每年集合不同IP舉辦大型項目。（廖雁雄攝）

已吸收過往展覽經驗避開夏天惡劣天氣舉行

2023年巨型黃鴨展出首日一度需要放氣。林樹鑫表示，已吸收過往舉辦展覽的經驗，決定避開風雨較頻密的夏季，一旦遇上惡劣天氣如異常高溫等，則會安排放氣，以免發生任何意外。他又指去年在瑞士舉辦展覽時遇到雨雪天氣，團隊仍然能夠應付，強調會吸取專家的意見，視乎現場情況再作出決定。

▼2023年6月18日 其中一隻黃鴨海上巡遊，途經尖沙咀▼



2023年黃鴨海上巡遊為測試日後再辦的可行性

其實11月1日舉辦的重頭戲「海上巡遊日」早已有迹可尋，當年巨型黃鴨在展覽最後一日在維港「暢泳」，途經中環、銅鑼灣、炮台山、尖沙咀再返回中環巡遊一圈。原來林樹鑫當時為了測試巡遊的可行性，以及了解維港沿岸途人的反應，最終得出香港適合舉辦海上巡遊活動。

舉辦海上充氣雕塑展覽需要10多年來不斷累積經驗。（廖雁雄攝）

不少知名IP表達合作意願 未來有機會亮相

不過上述IP為世界知名品牌公仔，為何ARR能夠成功邀請合作？林樹鑫透露與部份IP作者已相識一段時間，包括LABUBU的設計師龍家昇，認為雙方是相輔相成的關係，甚至有不少知名IP也表達合作意願。不過他先賣一個關子，由於日後可能促成合作，故現時不方便透露詳情。

今次活動的製作費用超過8位數字。（廖雁雄攝）

冀每年集合不同IP舉辦大型項目 製作費用達到8位數字

林樹鑫更指，其實香港擁有不少IP及藝術家，認為ARR能夠為他們提供平台，因此期望每年集合不同IP舉辦大型項目。至於今次活動的製作費用，他透露達到8位數字，即過千萬元，當中涉及版權費等，為ARR舉辦的戶外展覽中最高。「咁多IP咁多版權費，我只可以講好高好高。」