LABUBU多啦A夢試水過程直擊　雨中結伴暢泳　10.25金鐘亮相｜多圖

【LABUBU／多啦A夢／滑嘟嘟／KAWS & 芝麻街／麥當勞】先後舉行巨型黃鴨雕塑遊維港及多啦A夢展覽的創意品牌AllRightsReserved，將匯聚風靡全球的人氣IP及藝術家，其中LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS &芝麻街ELMO，共4個巨型充氣雕塑將由10月25日起，浮在金鐘添馬公園對開海域，供市民及旅客打卡，展覽尾聲的11月1日更舉行重頭戲「海上巡遊日」，市民及旅客可在維港兩岸觀賞。



主辦方今日（20日）為巨型充氣雕塑安排正式試水，他們在拖船的帶領下在青衣暢泳，當中較受市民歡迎的LABUBU及多啦A夢，分別以冬甩及豆沙包當作游泳工具，傍晚在微雨中壓軸登場。《香港01》直擊整個試水過程。



ARR今早在青衣船塢測試LABUBU、多啦A夢、滑嘟嘟和KAWS &芝麻街ELMO共4個巨型充氣雕塑。(ARR提供圖片)

▼4個巨型充氣雕塑整裝待發▼



早上取消3號風球 青衣北部船廠試水

本港今日（20日）尚算「天公造美」，熱帶氣旋米娜昨日（19日）在汕尾市登陸後已迅速減弱，天文台今早取消3號風球，4個巨型充氣雕塑10月25日在金鐘添馬公園海邊正式展出前，得以在青衣北部担杆山路船廠附近海域試水。

滑嘟嘟及ELMO今午約2時率先由拖船拖着在青衣水域「慢游」，雖然本港受到熱帶氣旋米娜殘餘雨帶的影響一直下雨，但無礙他們躺在泳圈上愉快暢泳，其中ELMO張開嘴巴的模樣非常滑稽及可愛，不知道他吞了多少雨水。

▼滑嘟嘟及ELMO下午率先試水▼



LABUBU及多啦A夢受天雨影響傍晚出海

滑嘟嘟及ELMO暢泳後雙雙返回船廠，惟天雨阻礙到LABUBU及多啦A夢試水前的準備工作，直至傍晚約6時天色逐漸轉暗，他們終可結伴感受香港的海水。多啦A夢與迷你多啦坐在豆沙包上，在微雨中欣賞青衣及荃灣一帶霧景；LABUBU則將冬甩當作水泡，跟隨多啦A夢在海上淘氣地暢泳，臉上帶着露齒式招牌笑容。

這一對來自香港及日本設計作者的組合，在同框的畫面下顯得相當有趣，最終他們趕及在入黑前安全返回船廠。

▼LABUBU及多啦A夢傍晚壓軸登場▼

