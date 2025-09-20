樺加沙風球｜國泰、大灣區航空等豁免改機票手續費　一文看清安排

【國泰航空/香港航空/大灣區航空】強烈熱帶風暴樺加沙來勢洶洶，多間航空公司作出特別票務安排。國泰航空公布，已豁免下周二至四航班（9月23日至9月25日），重新預訂機票及更改航點的手續費用。



大灣區航空亦有相應安排，原定於9月23日至25日出發的乘客，可於原定出發日期7天內免費更改機票。原定於9月24日出發的乘客，亦可安排退票。香港航空表示，預料於9月23日至25日離港及抵港之航班可能受到延誤或取消，將豁免受影響航班之重新訂位或更改航點的手續費用。



國泰航空公布，已豁免下周二至四航班改機票的手續費。(國泰網頁截圖)

國泰航空於昨日表示，由於熱帶氣旋樺加沙正迫近香港，公司已豁免重新預訂機票及更改航點的手續費用。

根據國泰網頁，獲豁免手續費用是往返香港的航班、出票日期是本月19日或之前，及原定旅遊日期在本月23至25日。

更改機票截止期為9月25日或之前，而更新後的旅遊日須為11月30日或之前，並須受航班座位供應情況而定。

（大灣區航空網頁）

大灣區航空：須於出發日期7天內改機票

另外，大灣區航空公布，為原定於9月23日至25日出發的乘客作出特別的票務安排。

乘客可於原定出發日期7天內更改機票，新出發日期須為原定出發日期10天內，至於原定於9月24日出發的乘客，亦可於原定出發日期14 天內安排退票，所有相關費用將獲豁免。如欲更改機票或辦理退款，請與相關售票代理聯絡。

香港航空將豁免受影響航班之重新訂位/更改航點的手續費用，此措施僅適用於所有已獲取港航確認機位之機票。（香港航空網頁）

香港航空：豁免受影響航班重新訂位或更改航點的手續費

香港航空表示，預料於9月23日至25日離港及抵港之航班可能受到延誤或取消；而部份航班的網上預辦登機亦將於期間暫停服務。港航將豁免受影響航班之重新訂位/更改航點的手續費用，此措施僅適用於所有已獲取港航確認機位之機票。

港航表示，目前航班運作正常，正密切監察其對航班運作的潛在影響。為了保障乘客行程獲妥善安排，鼓勵乘客透過香港航空網站「特別票務安排」提交申請；經由旅行社訂票或旅行團乘客，請聯繫旅行社查詢票務事宜。旅客前往機場前，請於香港航空網站查看「航班狀態」。