樺加沙風球｜國泰、大灣區航空豁免改機票手續費　一文看清安排

強烈熱帶風暴樺加沙來勢洶洶，多間航空公司作出特別票務安排。國泰航空公布，已豁免下周二至四航班（9月23日至9月25日），重新預訂機票及更改航點的手續費用。



大灣區航空亦有相應安排，原定於9月23日至25日出發的乘客，可於原定出發日期7天內免費更改機票。原定於9月24日出發的乘客，亦可安排退票。



國泰航空公布，已豁免下周二至四航班改機票的手續費。(國泰網頁截圖)

國泰航空於昨日表示，由於熱帶氣旋樺加沙正迫近香港，公司已豁免重新預訂機票及更改航點的手續費用。

根據國泰網頁，獲豁免手續費用是往返香港的航班、出票日期是本月19日或之前，及原定旅遊日期在本月23至25日。

更改機票截止期為9月25日或之前，而更新後的旅遊日須為11月30日或之前，並須受航班座位供應情況而定。

（大灣區航空網頁）

大灣區航空：須於出發日期7天內改機票

另外，大灣區航空公布，為原定於9月23日至25日出發的乘客作出特別的票務安排。

乘客可於原定出發日期7天內更改機票，新出發日期須為原定出發日期10天內，至於原定於9月24日出發的乘客，亦可於原定出發日期14 天內安排退票，所有相關費用將獲豁免。如欲更改機票或辦理退款，請與相關售票代理聯絡。