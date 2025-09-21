颱風樺加沙襲港｜粵港澳「收風」前哨　黃茅洲曾測天鴿破紀錄風速

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／樺加沙／Ragasa】每逢打風或者觀察熱帶氣旋形成，天文台都能提前預測風暴路徑及強度，當中多得不少氣象站等收集數據及預測，其中在香港南面大約50公里就有一個荒島——黃茅洲島氣象站，正是香港、甚至珠三角三地氣象部門的「收風」前哨。



2017年超強颱風天鴿的風眼穿過黃茅洲，更將其中一個風速計「吹」毀，幸島上還有另一風速計，同時錄得島上有史以來最高風速，達時速256公里



黃茅洲位處香港南面大概50公里 1985年粵港澳共設氣象站

每逢打風季節、就連今次超強颱風樺加沙即將來襲，天文台已提前「收風」，預測風暴路徑。能提早預測風暴路徑及風勢強度，當中依靠多個氣象站等收集數據及預測，其中位處香港南面大概50公里的黃茅洲島氣象站，更是本港及廣東的「收風」前哨。

黃茅洲島，在香港南面大概50公里，面積只有大約13個標準足球場大，更島上長滿了黃茅草。自1985年起廣東省氣象局聯同香港天文台及澳門地球物理暨氣象局，成立黃茅洲島氣象站，作為個颱風預警的前哨站。

按天文台預測，超強颱風樺加沙會於周三（24日)早上掠過黃茅洲附近。（天文台圖片）

近南海北部前哨站 2012年韋森特襲港時比長洲早2小時錄得颶風

當年建黃茅洲島氣象站前，除了香港氣象站外，最近南海北部的就是東沙島，但東沙島其實距離香港300多公里，如果想要「近身啲」知道颱風對香港的威脅，一定需要有一個前哨站在近南海北部，因此黃茅洲在香港以南50公里正好可以做到這個作用。

天文台舉例，2012年熱帶氣旋韋森特襲港「掛十號波」，初時長洲是錄得颶風級數，但「黃茅洲當時係比長洲早了兩個小時以上已錄得颶風」，因此可說是發揮預警的作用。

黃茅洲紀錄天鴿破紀錄風速 「吹」毀一個風速計

每到風季前後，天文台都會派員到外站維修儀器和收集原始資料再分析。天文台介紹，2017年超強颱風天鴿的風眼穿過黃茅洲，更將其中一個風速計「吹」毀，幸島上還有另一風速計，同時錄得島上有史以來最高風速，達每小時256公里，這個風力數據，更是評定天鴿風力的重要指標之一。因為天文台起初把天鴿評為強颱風，但分析了黃茅洲、珠海及澳門當日的風速、氣壓、雷達及衛星資料後，終決定將天鴿「升呢」為超強颱風。