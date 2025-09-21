基孔肯雅熱｜住深水埗麗翠苑42歲男感染　月中赴佛山　今年第22宗

本港今（21日）新增一宗基孔肯雅熱輸入個案。衞生防護中心指，個案涉及一名住深水埗麗翠苑42歲男子，他於本月13至20日前往佛山，昨日（20日）回港時被發現發燒，其血液樣本對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。本港今年累計錄得22宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。



一名住深水埗麗翠苑42歲男子感染基孔肯雅熱。（資料圖片）

中心指，病人於本月17日出現發燒、關節痛、骨痛、皮疹、肌肉痛及頭痛，他昨日經深圳灣口岸回港時被發現發燒，獲中心港口衞生科人員安排到屯門醫院急症室求醫。醫院管理局的化驗結果顯示他的血液樣本對基孔肯雅熱病毒呈陽性反應。病人已被安排入住屯門醫院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。

中心指，病人的另外三名家居接觸者，現時沒有出現病徵，全部正接受醫學監察。

本港今年累計錄得22宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。