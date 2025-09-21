颱風樺加沙｜澳門明午發一號風球　市政署啟鮮活食品保供應急預案

澳門氣象局今日（21日）傍晚指，位於西北太平洋的超強颱風樺加沙，預料明日（22日)下午進入南海北部，澳門屆時會發出一號風球。澳門市政署指，已聯同兩南公司啟動鮮活食品保供應急預案，增加蔬菜、肉類等鮮活食品的供應量，明天供澳蔬果肉禽蛋等主要鮮活食品供應將增加50%或以上。



澳門氣象局不排除超強颱風樺加沙於澳門100公里內掠過。(澳門氣象局圖片)

超強颱風樺加沙環流巨大，組織緊密。（澳門氣象局圖片）

澳門氣象局：不排除樺加沙於澳門100公里內掠過

澳門氣象局指，按照現時預測路徑，「樺加沙」明日下午將移入南海北部，屆時澳門將發出一號風球。氣象局指， 「樺加沙」於星期三凌晨至早上將會相當接近珠江口，不排除於澳門100公里內掠過，屆時風力有機會達12級颶風或以上，且最大風力持續時間較長，有持續狂風暴雨及雷暴。

氣象局提醒，高層樓宇需提防因颶風或以上風力所帶來的嚴重影響。此外，澳門將出現顯著的風暴增水，如增水與天文潮高潮位時間重疊，星期三日間有機會出現與「天鴿」和「山竹」水平相若的風暴潮水浸。

2018年超強颱風山竹吹襲澳門時，筷子基一帶中午起開始嚴重水浸。 （資料圖片/羅君豪攝）

2017年超強颱風天鴿襲擊澳門，導致嚴重水浸。（資料相片）

澳門明天蔬果肉禽蛋等供應增加50%或以上

澳門市政署指，已聯同兩南公司啟動鮮活食品保供應急預案，連日來持續增加蔬菜、肉類等鮮活食品的供應量。市政署指，截至今早10時，今日供澳蔬菜223噸、水果6噸、雞蛋38.8萬隻，活豬420頭，下午仍有鮮活食品抵澳，明天供澳蔬果肉禽蛋等主要鮮活食品供應將增加50%或以上。

澳門交通事務局呼籲，低漥地區私人停車場的管理公司提前準備，並使用防洪設施以保障人員及財物安全，並呼籲公眾在「樺加沙」吹襲期間避免將車輛停泊於地下負層停車場。