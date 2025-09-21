超強颱風樺加沙｜料風速貼近山竹　天文台勢再破格超遠發一號風球

【打風／天文台／HKO／超強颱風／樺加沙／Ragasa／天鴿／山竹／10號風球／移動路徑】超強颱風樺加沙仍繼續增強，天文台今日（21日）下午「預警」會在明日（22日，星期一）中午前後發出一號風球，星期三（24日）吹烈風至暴風（9至10級），離岸及高地可能達颶風（12級），似乎10號風球「走唔甩」。



按照天文台預測移動路徑，樺加沙周一下午才進入本港之東南800範圍，若天文台在明日中午發出，料屆時樺加沙中心距離香港東南930公里，再次破格在風暴於800公里外發出一號風球，但料不會打破2018年超強颱風山竹創下的最遠一號風球紀錄。



不過樺加沙仍繼續增強，天文台料中心附近最高持續風速明日下午增至時速240公里，將平1979年超強颱風荷貝風力，比超強颱風山竹的頂峰250公里僅稍低。



超強颱風樺加沙9月21日14時集結在香港之東南偏東約1,330公里，中心附近最高持續風速每小時220公里。（天文台圖片）

超強颱風樺加沙未來數日的預測位置及強度，料9月22日14時中心附近最高持續風速每小時 240 公里。（天文台圖片）

超強颱風樺加沙今日下午2時集結在香港之東南偏東約1,330公里，中心附近最高持續風速 每小時220公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。

料周二晚上進入本港400公里範圍 周三日間天文台以南約70公里掠過

按照天文台今日下午2時更新預測，料超強颱風樺加沙周一（22日）下午進入本港之東南800公里警戒範圍，到周二（23日）早上移至本港東南約400公里內。

天文台預測樺加沙周三（24日)凌晨至早上最近香港，在天文台以南約60至70公里的珠海市佳蓬列島以南海域掠過，即相距香港北面沙頭角約100公里內。其後向西快速移動，橫過珠江口、澳門以南，登陸台山南面上川島和下川島，續移橫掃陽江、茂名、湛江，再進入北部灣，在周四（25日）減弱為強烈熱帶風暴，料其後再於越南河內以南登陸並減弱。

9月21日近正午可見，超強颱風樺加沙（右下）的環流巨大，有清晰風眼。（Tropical Tidbits圖片）

一號風球明在樺加沙未入800公里範圍發出 未能破山竹紀錄最遠紀錄

天文台今日下午4時半預告，按照目前預測，超強颱風樺加沙會在未來一兩日繼續增強，橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部，逐漸靠近廣東沿岸，天文台會在明日（22日）中午前後發出一號戒備信號。

由今日下午2時至明日中午12時共有22小時，以其西北偏西移動時速約18公里計算，到明日中午將移至本港東南約930公里（1,330公里減396公里），尚未進入本港800公里警戒範圍，所以天文台屆時發出一號風球屬再次破格做法。

2018年超強山竹移動迅速及預料會對香港構成嚴重威脅，天文台早於9月14日晚上10時20分發出一號風球，當時山竹集結在香港之東南偏東約1,110公里，該次成為有記錄以來最遠一號風球。

超強颱風山竹與其他引致香港天文台發出十號颶風信號的熱帶氣旋之比較。(天文台圖片)

山竹接近香港時的路徑圖。Ｉ（天文台圖片）

中心附近風速明升至時速240公里 勢平荷貝紀錄 超越愛茜、愛倫

天文台預測樺加沙明日下午2時，中心附近最高持續風速將至時速240公里，料為樺加沙風暴生命周期中的最高強度。與其他引致天文台發出10號風球的熱帶氣旋比較，就只比2018年超強颱風山竹在全個周期中心風力達到250公里稍低，有可能平了1979年的超強颱風荷貝紀錄，比1975年的愛茜（220公里）及1983年的愛倫（205公里）更高。

上述比較只包括令天文台發出10號風球的熱帶氣旋，並不包括其他發出較低或無發出風球的熱帶氣旋。山竹在2018年9月14日登陸呂宋前，中心附近最高持續風速（10分鐘平均）為每小時250公里，是一眾「十號風球」颱風之最，打破荷貝紀錄。

引致天文台發出十號颶風信號的熱帶氣旋襲港期間錄得的最高60分鐘平均風速及最高陣風風速。(天文台圖片)

天文台預測樺加沙周三最接近香港時，將維持超強颱風級別，中心附近最高持續風速每小時185公里，未知屆時在本港引起的風力會否比山竹更高。