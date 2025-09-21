超強颱風樺加沙｜市民儲糧　超市買$500急凍食品　麵包架半空

超強颱風樺加沙將逐漸靠近廣東沿岸，天文台預料，本港周二（23日）稍後天氣開始急速轉壞，周三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風。今午（21日）九龍城街市及區內多間超市，人流與平日星期日相差無幾，部分超市的麵包款式經已售罄。



有市民「超前部署」，到超市花費約500元購入急凍食品，計劃明天再購買蔬菜，為颱風即將來到做好準備。她又稱，一旦懸掛八號風球便不會外出，「都大風大雨，之前啲颱風都好犀利都費事落街，因為啲樹都冧晒落嚟。」



超強颱風「樺加沙」來勢洶洶，政府「超前部署」明日公布周二上課安排的同時，有市民超前部署購買物資。今日下午，位於九龍城區的街市及超市，人流與平日星期日無異。街市有菜檔售14元一斤黃芽白、12元一斤白菜，價錢方面未見有太大升幅。

至於超市，部份麵包款式已經售罄，麵包架半空，而即食麵及餅乾等糧食目測仍有充足存貨。

「超前部署」買急凍食品 市民：全日可能都出唔到去

九龍城居民：今日買急凍食品 明日買蔬菜作準備

陳小姐今午到AEON九龍城店購買急凍食品等，共花費約500元，計劃明天再購入蔬菜作準備，「因為都知道嚟緊都有可能打一日全日（颱風），咁可能都出唔到去。」她說，一旦懸掛八號風球便不會外出，「都大風大雨，之前啲颱風都好犀利都費事落街，因為啲樹都冧晒落嚟。」

有居民到九龍城街市花$600買雞肉牛肉等 供一家三口打風時食用

另外，亦有市民到附近的九龍城街市購入食物，為即將來到的颱風做好準備。不願上鏡的周小姐說，聽聞是次颱風會持續三日之久，認為其風力會較一般颱風強，故提前準備，花費約600元，購入雞、牛肉等食物，供一家三口食用，並計劃在「樺加沙」襲港期間不外出。她又稱，若吹東北風的話，家中會位處當風位，故會做好準備，把膠紙貼在玻璃窗上防風。

雞檔周末人流微升 檔主：颱風不抱期望 未有增加入貨

位於九龍城街市的雞檔「周華記雞鴨」，訪問期間，已有三名顧客光顧。檔主玲姐表示，相較平日周末，是日街市的人流僅有輕微升幅、攤擋的生意額則無太大分別。她說，對颱風能提升生意額不抱期望，故未有入貨較多，「唔敢訂咁多，因為依家唔同晒。」

同樣位於九龍城街市的攤檔，有售紅蘿蔔及南瓜等蔬菜，亦有售食用油及腐乳等雜貨。該店負責人李先生則稱，颱風未有帶旺店舖人流，「你睇下我哋咁靜」，預計未來數日的人流亦難有提升，「（颱風）一日都搞掂啦下話。」

