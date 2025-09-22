港航抵大阪航班疑意外啟動逃生梯　回程採安全程序70乘客未能上機

網傳香港航空（Hong Kong Airlines）一班周日（21日)從香港飛往日本大阪關西機場的航班，有乘客於抵達時自行打開飛機門，導致救生滑梯彈出。港航確認於落客期間，右邊機身其中一道緊急逃生門打開同時彈出該門邊的逃生梯，初步懷疑有人意外觸碰到該緊急逃生門手掣而致。



該航機雖可繼續營運回程航程，但由於該逃生梯不能再使用，回程航班必須按安全程序限制使用該逃生門區域，約有70位乘客要更改航班到今日（22日）才可回港。



港航一架從香港飛往大阪關西機場的航班，一道緊急逃生門打開同時彈出該門邊的逃生梯。（小紅書截圖）

網傳港航一架從香港飛往航班於抵達關西機場的航班，有乘客於抵達時自行打開飛機艙門，導致救生滑梯彈出。（小紅書截圖）

港航：初步懷疑是有人意外觸碰到該緊急逃生門手掣而致

有人在內地社交平台小紅書發文，指涉事的航班是周日下午2時15分從香港飛往大阪關西機場的「HX612」航班。發文者是乘客之一，指有人在飛機抵達停靠時，擅自打開右側艙門，「此刻我就坐在飛機上等待下機，感覺要耽誤一會兒了。」

香港航空回覆查詢時表示，周日往大阪航班HX612於當地時間晚上7時15分着陸大阪關西機場後，於落客期間，右邊機身其中一道緊急逃生門打開同時彈出該門邊的逃生梯。港航指「初步懷疑是有人意外觸碰到該緊急逃生門手掣而致」，事件中並沒有人員受傷。

香港航空首次開放訓練大樓的模擬駕駛艙及機艙，可見有座位旁設有緊急逃生門。（資料圖片 /周令知攝）

港航表示，機組人員已即時通知關西機場並按安全程序檢查，確認可以繼續營運回程航程；由於該逃生梯不能再使用，回程航班必須按安全程序限制使用該逃生門區域，約有70位乘客要更改航班到今天回港。港航對事件為乘客造成的不便深感抱歉，並稱盡力為受影響乘客安排酒店及當地所需。

港航表示，公司以安全為重中之重，已即時就事件通報相關當局，並會全力配合一切調查。

港航對事件為乘客造成的不便深感抱歉，並稱盡力為受影響乘客安排酒店及當地所需。（資料圖片）

航班中的應急艙門，一般只有在遇到緊急事故時才可打開。一旦打開艙門，有可能造成航班延誤，或導致人員跌落受傷，後續維修費用亦不菲。去年一名內地乘客乘搭中國國際航空（國航）飛機時，誤將航班的應急艙門當作廁所門打開，導致應急滑梯自動彈出，造成航空公司逾11萬元的經濟損失，該名人士最終需賠償國航各項損失77593.46元。