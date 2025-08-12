港航外籍空服員疑被放3個月無薪假　資方稱回應平衡工作生活要求

多名香港航空員工向《香港01》反映，公司近月要求部份試用期内的外籍機艙服務員放3個月無薪假，期間僅獲發5,000元住屋津貼，若員工不同意安排有機會被解僱。據了解，部份空服員近月才抵港並簽訂住所的租約，現時手頭緊絀及積蓄有限，無薪假安排令他們進退兩難。



香港航空回覆《香港01》稱，為回應部分機組人員「希望平衡工作與生活作息的要求」，公司為有意放更長假期回家探親的外籍機艙服務員，提供為期約3個月的無薪假期。



香港航空近月疑要求數十名空中服務員放3個月無薪假期。（香港航空）

港航員工稱有同儕被要求放無薪假

多名香港航空員工向《香港01》表示，公司近日要求數十名空中服務員放3個月無薪假期，部份影響員工僅入職數月，還未過試用期。據他們了解，受影響員工包括來自韓國、日本、中國內地等，他們持有工作簽證來港工作，如果不同意無薪假的安排有機會被解僱。

據了解，部份空服員近月才抵港並簽訂住所的租約，現時手頭緊絀及積蓄有限，無薪假安排令他們進退兩難。

無薪假內辭職需支付1萬元培訓費

《香港01》取得港航與空服員簽署的無薪假合約文件，列明由8月11日放無薪假至11月30日，期間不會獲發基本薪金，仍可享有每月5千元的住屋津貼以及醫療保險保障。無薪假期間員工可以從事航空業以外的工作，但須得到部門主管及人事部同意，港航亦有權單方面通知空服員提早結束無薪假。

文件又列明3個月無薪假不會計入試用期，意味着試用期將相應延長，員工要完成試用期才能豁免支付1萬元的培訓費用。這意味着如空服員在無薪假期間辭職，需要支付1萬元。

香港航空近月疑要求數十名空中服務員放3個月無薪假期。（資料圖片）

港航：放無薪假為回應有人希望工作與生活平衡

港航回應表示，為回應部分機組人員希望平衡工作與生活作息的要求，公司為有意放更長假期回家探親的外籍機艙服務員提供為期約3個月的無薪假期。在此期間，員工亦需按公司要求接受培訓以保留其在香港航空的職位及飛行資格，現有員工基本福利不變。

今年6月，有港航前線員工收到公司電郵，列出可自願申請轉地勤或半職計劃，為期一年。港航證實推出兩項以自願參與為原則的計劃，其中，「半月執勤、半月休假」的年度彈性輪班方案是為了回應部分機組人員「希望平衡工作與生活作息的要求」，而機艙服務員借調計劃則是為了滿足不同員工的職業發展需求。公司當時強調沒有裁員計劃。