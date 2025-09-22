颱風樺加沙｜天文台料風暴潮媲天鴿山竹　若周三早上逼近全港高水

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】天文台會在今午（22日）12時20分發出一號戒備信號。隨著樺加沙逐漸靠近，明日（9月23日）風勢將逐漸增強，稍後天氣急速轉壞，天文台會考慮在今晚8時至10時之間改發三號強風信號。



天文台科學主任早上在電台節目表示，不同電腦模式均預測，樺加沙將會在周三較早時間在香港以南掠過，預料當日全港風力至少達烈風、暴風程度。他又表示，樺加沙路徑是典型引致顯著風暴潮的路徑，預計周三當日其最接近香港之時，本港水位會與2017年颱風天鴿、2018年颱風山竹相若，提醒市民要保持高度警覺，在天鴿、山竹襲港期間曾水浸的地區，今次亦要做好防水浸措施。



超強颱風樺加沙最新預測路徑。（天文台圖片）

超強颱風樺加沙最新預測路徑。（天文台圖片）

天文台高級科學主任蔡振榮。（天文台YouTube影片截圖）

天文台高級科學主任蔡振榮在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，樺加沙現時正向西北偏西移動，不同電腦模式均預測，樺加沙將會在周三較早時間在香港以南掠過。天文台又預料，全港位置星期三都會吹強東風，風力將達到烈風、暴風程度，離岸及高地風力或高達颶風程度，蔡振榮提醒市民若住所單位窗戶向東，要小心做好防風措施。

蔡振榮又提到，樺加沙路徑是典型引致顯著風暴潮的路徑，其帶來的東風、東南風會將海水推到岸邊，預計周三當日其最接近香港之時，本港水位會與2017年颱風天鴿、2018年颱風山竹相若。

蔡振榮又指，最終水位要取決於樺加沙最接近香港的時間。他解釋當日天文潮的低位約為清晨四時，高位約為早上十一時，「如果佢喺天文潮低位嚟到，加埋水位無咁犀利」，若在之後才最接近本港，則全港水位有機會較高。

但他強調，樺加沙強度高、環流廣闊，本身帶來的增水強，即使清晨最接近本港，市民亦一定要保持高度警覺，天鴿、山竹襲港期間曾水浸的地區，今次亦要做好防水浸措施。