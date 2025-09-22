颱風樺加沙．風暴潮｜渠務署加購4部龍吸水　料11地區水浸較嚴重

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙逼近，天文台將於今午（22日）12時20分發出一號戒備信號，考慮在今晚8時至10時之間改發三號強風信號。渠務署及土木工程拓展署下午2時30分將舉行聯合記者會，講解超強颱風樺加沙可能引致的水浸風險及相關應對措施。渠務署料11個地水浸較嚴重，署長莫永昌表示，已加購4部龍吸水應付。



超強颱風樺加沙最新預測路徑。（天文台圖片）

200隊緊急應變隊伍到各區處理水浸及清理渠道

渠務署署長莫永昌表示，據天文台預測，樺加沙明日（23日）會逐步靠近廣東沿岸，明日天氣逐步轉壞，海面會有非常巨浪及湧浪，預計沿岸水位會顯示上升，並可能可能與2017年「天鴿」及2018年「山竹」情况相若。他表示，預計星期三（24日）沿岸會增水兩米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。

莫永昌指，除渠務署恒常措施，署方已實施一系列特別措施，包括增加約20隊緊急應變隊伍至200隊，到全港各區處理水浸及清理渠道；提早派遣強力排水機械人到多個水浸風險較高地點戒備，渠務署目前已有9部強力排水機械人，其中6部為「龍吸水」，另外署方早前已額外訂了4部「龍吸水」，預計今晚或明日可到香港，可以即時投入服務。

另外，渠務署會為相關地區的居民提供大量沙包，共四萬個，超過以往三倍；土拓署亦會派發一萬個沙包，即多過往一倍。發展局承建商會與民政署合作，向商戶及有需要的市民泒發沙包。

渠務署料有11個地點水浸較嚴重。(直播截圖)

深圳水庫運行平穩 暫未有排拱計劃

針沿岸低窪及當風的住宅地區，莫永昌表示，渠務署及土拓署會與民政署各分區合作，實施應對措施，例如會在大埔林村河廣福橋附近放置擋水板，及加高鯉魚門的擋水板等，將軍澳海濱已用沙包築起擋水牆。

他又指，署方有同深圳方面緊密聯繫，現時深圳水庫運行平穩，暫未有排拱計劃。若颱風期間有任何排洪安排，深圳方會向港方及時通報。

料大澳永安街、鯉魚門海鮮街、三門仔村水浸0.6至1米水深

渠務署總工程師袁嘉慧指，署方已評估全港較高風險的沿岸低窪及當風的住宅地區的水浸風險，並已計算所有預防措施都未能發揮作用的情況。渠務署及土拓署會在25個上述地區進行措施，預計當中11個較為嚴重。

其中大澳永安街一帶會有0.6米水深，渠務署內在一帶加裝防水板；鯉魚門海平面或有可能會有海水湧入，海鮮街一帶或會有0.6至1米水深；吐露港水位更可能高達海圖基準面以上5米，三門仔村一帶或會有0.6至1米水深。

林村河、大埔河、城門河河旁通道、單車徑等水深或升過1.5米

大埔舊墟汀角路一帶、廣福道一帶的低窪地區，當林村河水位升高時，或會影響排水河道，或有可能出現0.6至1米水浸。林村河、大埔河、城門河的河旁通道、單車徑等的水深或會升過1.5米。

屯門掃管笏嘉和里有可能出現0.6至1.2米水浸；元朗大井圍、橫洲、山貝村、上下白泥等，亦有可能出現0.6至1米水浸。

馬鞍山道頭灣村地區預計受風暴潮影響較大

土木工程拓展署總工程師張永康表示，馬鞍山渡頭灣村地區預計受風暴潮影響較大，沙灘一帶的鐵皮屋或會海水淹浸，或水浸超過一米；西貢南圍路、響鐘的沿海村屋或會有超過一米水浸。東涌馬灣涌村、沙頭咀、沙螺灣、吉澳西面漁民村可能出現0.6至1米水浸。署方已在去年在該四個地方為村民加裝檔水板。

張永康又指，市民亦應留意越堤浪的風險。在杏花邨，政府已在杏花邨遊樂場設置擋水板，亦設了多個雨水井；將軍澳南已加建長約一百米的防浪牆。但他提醒，市民亦應盡早做好防範措施，盡量避免途經有關地點。

2018年超強山竹襲港，本港多處出現嚴重水浸。（資料圖片／盧翊銘攝）

渠務署助理署長／操作維修劉勝昌表示，署方已在上述地區加裝檔水板，提供沙包予有需要的居民或安裝水泵等，並已在部分地區包括大澳、鯉魚門、大埔舊墟等，派排水機械人到場候命。

另外，就瑪麗醫院上月黑雨期間曾出現水浸，署方已為瑪麗醫院設置檔水板及提供沙包，避免緊急服務受影響。

民政事務總署副署長王婉蓉表示，各區民政事務署都已啟動應對工作，除與渠務署合作，亦已在上周起動員區議員、關愛隊等，向區內容易受水浸影響的居民發放最新天氣訊息，提醒做好準備或遷離。各區民政事務署會提早在明早八時開放臨時避護中心，供有需要市民入住。若有需要，個別中心會提早至今日開放。緊急事故熱線亦已經在今日中午開始運作。