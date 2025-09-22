颱風樺加沙｜消息：機管局研周二傍晚起機場停飛36小時 免客滯留
撰文：林遠航
【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙逼近，天文台將於今午（22日）12時20分發出一號戒備信號，考慮在今晚8時至10時之間改發三號強風信號。消息指，香港機場正考慮由周二（23日）下午6時起，停飛所有客運航班36小時，預計今日正式公布。
有知情人士表示，今次關閉機場，是為了防止前年颱風小犬襲港期間過萬旅客滯留機場的情況。消息又指，航空公司正計劃重新編排長途航班以減輕影響，而周二出發的短途航班未必能立即時返港。
消息指，為避免損壞，沒有投入服務的飛機將調離香港；少量貨運航班可能在周三晚間恢復，但相關決定尚未定案。
