颱風樺加沙．航班資訊｜機場保持開放　國泰明晚6時後停止升降

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙逐步逼近本港，天文台今日（22日）公布，考慮明日（23日）下午1時至4時改發8號風球。機管局表示，明日傍晚6時後航班將大量減少，國泰航空公司明晚6時後停止客機升降。



超強颱風樺加沙9月23及24日將吹襲本港。9月22日上午機場如常運作，部分乘客提早離港。（鄭子峰攝)

超強颱風樺加沙9月23及24日將吹襲本港。9月22日上午機場如常運作，部分乘客提早離港。（鄭子峰攝)

超強颱風樺加沙9月23及24日將吹襲本港。9月22日上午機場如常運作，部分乘客提早離港。（鄭子峰攝)

機管局機場服務總監楊達榮。(董素琛攝）

機管局機場服務總監楊達榮表示，機場會繼續維持運作及開放，但預料大量航班受影響，強調會照顧乘客需要，明日（22日）傍旳晚6時後將大幅減少航班升降，周三（23日）全日大受影響，與航空公司緊密聯繫，按民航處批出的少量時段供他們使用。

由於機場所有客運航班將有調整，呼籲旅客先向航空公司了解情況，確認機位及航班時間才到機場。局方將在大樓的過渡層增設臨時休息區，包括椅子、手機充電設施及基本物資，客運大樓部份食肆在風暴期間24小時運作，而機場旅客關懷組出動派發餅乾、水及毛氈。

天文台發出8號風球後，來往機場的交通將暫受影響，機場巴士暫停，機場快線則在9號風球起暫停。局方會啟動電子的士派籌系統，讓旅客等待的士。

機場所有員工會謹守崗位，超過1000名員工包括機管局、民航處、各政府部門、航空公司及服務承辦商留守機場，在風暴期間為市民及旅客服務。局方會特別安排員工接駁巴士及休息區。

國泰航空香港國際機場總監呂珈蔚。(董素琛攝）

國泰航空香港國際機場總監呂珈蔚表示，國泰將於明晚6時後停止所有進出境客運航班運作，預計要到周四日間時間才會運作，預計超過500班航機受影響。

國泰航空全力確保同事安全，同時預留足夠資源，暴風過後立即恢復航班運作以疏導顧客，顧客服務及機場團隊正全力協助旅客更改航班計劃，呼籲顧客使用自助訂位管理平台，確保聯絡資料準確及獲取最新資訊，已豁免全新預訂機票、更改航點及退票手續費用。

（董素琛攝）

香港航空機場服務經理蔡啓基表示，明日傍晚6時至周四早上6時期間取消，繼續因應情況及時公布航班運作消息。目前已豁免明日至周四最新訂位及更改航點手續費用，乘客請於周四前或之前提出申請，並在9月30日完成行程。

由於大量旅客查詢，強烈建議旅客使用香港航空網站的自助系統，以更有效更改行程，呼籲旅客可在官網及APP查詢最新消息。香港航空已額外加派人手協助受影響旅客，如有需要可致電服務熱線等聯絡。

（董素琛攝）

香港快運航空機場服務高級經理（香港）蔡啓進表示，調整明日至周四期間航班時間，明日有4個航班提早出發，周四或之前共有100多個航班取消，會繼續與機管局及民航處緊密聯繫，如有任何消息會立即通知旅客。

香港快運作出彈性票務安排，受影響旅客可在出發日期前，在指定網站申請改期或退款，香港快運航空會豁免手續費及票價差額。由於團隊正處理大量查詢，如乘客需要退款或改期，建議旅客查閱電郵通知，按指示完成手續。

（董素琛攝）

大灣區航空地面服務副總經理馬詠珊表示，明日傍晚6時及周三的航班需要延遲或取消，向受影響旅客致歉，希望大家明白為飛行安全首要考慮，會確保調派足夠人手協助乘客，繼續與機管局保持密切聯繫。

為減低對乘客造成的不便，原定明日至周四出發的乘客作出特別票務安排，乘客可在原定出發日的7天內更改機票，周三出發的旅客可在原定出發日的14日內安排退票，所有相關費用豁免。

超強颱風樺加沙9月22日預測路徑圖。（天文台圖片）

機管局機場服務總監楊達榮表示，一直與民航處、天文台及航空公司作出協調，航空公司一般而言增加飛機重量，例如加油，以增強飛機的穩定性，部份飛機則飛往外地避風，航空公司有各自的安全考慮及計劃。

楊達榮又指，暫時根據天文台提供的資料，樺加沙最主要影響在明日黃昏開始及周三全日，預料周三稍後或周四有好轉，將與民航處及航空公司協調，以盡快恢復機場運作。

超強颱風樺加沙9月22日預測路徑圖。（天文台圖片）

超強颱風樺加沙衞星圖。（Tropical Tidbits圖片）

超強颱風樺加沙衞星圖。（Tropical Tidbits圖片）

天文台9日天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台9月22日預測路徑圖。（天文台網頁截圖）