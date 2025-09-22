超強颱風樺加沙｜「龍吸水」鯉魚門候命　商戶明天人撤走留下貨物

超強颱風樺加沙襲港，全港各區均作防風準備。其中，打風水浸重災區之一的鯉魚門今日（22日）有不少渠務處外判承辦商工人進行一些臨時工程，例如建設臨時橋樑及加裝防水閘等，渠務處的吸水機械人「龍吸水」亦在現場「候命」。



有鯉魚門商户表示明天（23日）將撤走，不會回來開業。至於防水方法也僅僅是堆放沙包，很多食材也被逼留在店內。



有工人建設臨時橋樑。（梁鵬威攝）

有工人加裝防水閘。（梁鵬威攝）

商户紛紛在店門前堆放沙包。（梁鵬威攝）

▼鯉魚門商戶及居民防風災準備▼



渠務處「龍吸水」在現場「候命」

作為本港其中一個低窪近海區域，鯉魚門的氣氛較其他地區凝重，水馬隨處可見。渠務處外判承辦商工人正進行一些臨時工程，例如建設臨時橋樑、加裝防水閘及扶行繩等；有消防員在場巡視；渠務處吸水機械人「龍吸水」亦在現場「候命」。

渠務處吸水機械人「龍吸水」在現場備用。（梁鵬威攝）

水馬隨處可見。（梁鵬威攝）

有工人加裝了扶行繩。（梁鵬威攝）

有消防員在場巡視。（梁鵬威攝）

曾因水浸損失20萬 餅店加堆多2包沙包

倘若水浸，低窪地區的住宅及商舖將無一倖免。年香園餅家負責人羅小姐經歷過2017及2018年兩個超強颱風「天鴿」及「山竹」，指當時渠道倒灌，導致水浸情況嚴重，雪櫃裏的貨物全被浸壞，損失了10多20萬元。當時她們只預備了6至7個沙包，今次汲取教訓，將預備20多個。由於明天便會掛8號風球，所以她今晚打點一切後，明天便不會回來開業。

年香園餅家負責人羅小姐今次汲取教訓，將預備20多個沙包。（梁鵬威攝）

海鮮酒家沒辦法拿走食材

豪門海鮮酒家負責人吳小姐同樣指明天已不會回來營業：「你開門都冇客㗎喇，個風咁犀利。」她們會在門外堆放沙包，惟照樣會進水，而食材實在沒辦法拿走：「唯有睇吓有冇辦法升高啲雪櫃啦，啲嘢就冇辦法拎走㗎喇。」

豪門海鮮酒家負責人吳小姐。（梁鵬威攝）

有居民撤走 有岸邊居民淡然面對：都唔緊張

李太的居所不是最靠近岸邊。她指當年最嚴重的時候僅浸了她家門的兩級樓梯，惟她今次將離開避「風」：「個仔要我走咋嘛，我覺得我好安全。」她亦指，海邊位置多鋪了許多大石，相信有助擋水。

謝先生則居於岸邊，由於他近一年才搬入鯉魚門，所以他並沒有經歷過天鴿及山竹的威力。被問及今次心情如何，他淡然道：「唔知係點，未試過，都唔緊張嘅。」他指，相關報門近年在海邊加裝了石壆和矮牆，而他自己亦在家裝了防水板和買了兩日份的食材，風暴期間將留在家中。