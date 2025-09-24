颱風樺加沙．公共機構消息｜所有衞生署診所關閉　學校停課

超強颱風樺加沙逼近本港，天文台今日（24日）凌晨2時40分改發10號風球，天氣持續惡劣，普遍吹烈風 (8-9級風 ) 至暴風 (10-11級風 ) ，離岸及高地吹颶風 (12級風 ) 。本港今早會由吹東北風逐漸轉為吹東南風，原本受遮蔽的地方可能會變得當風，氣會持續惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。公共服務大受影響，天文台呼籲市民留在室內。



▼9月24日 打風公共機構消息▼

超強颱風樺加沙09月24日6時集結在香港之東南約120公里，中心附近最高持續風速每小時195公里。（天文台圖片）

【07:50】警務處取消上午8時於灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式

【07:11】香港濕地公園暫停開放。公園會在警告信號除下後兩個小時重新開放；倘若8號或以上熱帶氣旋警告信號於下午2時仍然生效，公園今日將不會開放。已經預繳今天門票的人士或團體，可於公園恢復服務後聯絡公園票務處，安排退款或更改參觀日期。

【07:10】衞生署表示 ,2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的兒童社區疫苗接種中心及私家診所新冠疫苗接種站將不會開放，疫苗接種服務亦會暫停。如八號烈風或暴風信號於今日下午1時前除下，接種中心及接種站會於警告信號除下兩小時後，重新開放及恢復接種服務直至正常開放時間結束。

【07:05】衞生署公布，所有衞生署診所（包括美沙酮診所）將會關閉。

【06:00】司法機構宣布上午所有法院和審裁處聆訊會延期。如8號或以上熱帶氣旋警告訊號如在上午11時維持生效，今日下午的聆訊亦會延期。經延期的聆訊安排將會另行公布。

法院／審裁處的登記處及辦事處暫停辦公，直至另行公布。法庭使用者可如常透過綜合法院案件管理系統，使用個別法院／審裁處登記處已推行的電子服務。在登記處暫停辦公期間經綜合法院案件管理系統提交的任何文件將視作於登記處重開時收到。

【06:30】醫院管理局發言人宣布，公立醫院今日全日會暫停所有非緊急服務，包括普通科門診、專科門診、專職醫療門診（例如物理治療、職業治療等）、老人科及精神科日間醫院、各類日間服務、非緊急化驗（例如抽血、交樣本）及診斷服務。

發言人表示，非緊急病人不應在風暴或惡劣天氣期間前往公立醫院或診所，以免發生危險。公立醫院在八號熱帶氣旋警告信號取消後，會盡快恢復所有受影響的非緊急服務，並會在未來一星期陸續通知受影響的病人，盡快為病人另約診症日期，病人毋須擔心。

在八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，公立醫院的緊急服務，包括急症室、住院及緊急手術服務等會維持正常。

【05:35】社會福利署宣布，由於八號或以上熱帶氣旋警告信號現正生效，所有社署轄下福利服務單位、提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。當八號熱帶氣旋警告信號取消後，在天氣和情況許可下，各中心及單位將會在兩個小時內恢復正常服務。

【05:00】所有學校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及夜校）停課。

▼9月23日 打風公共機構消息▼

超強颱風樺加沙於9月23日下午2時集結於香港之東南約 380 公里， 中心附近最高持續風速每小時 220 公里。(天文台網頁圖片)

【14:20】入境事務處宣布，在8號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處暫停服務。

【13:53】 2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的兒童社區疫苗接種中心及私家診所新冠疫苗接種站將會陸續停止接受登記，並將於今日餘下時間關閉。受影響人士可在原定預約時間後透過接種計劃專題網站（booking.covidvaccine.gov.hk）重新預約接種日期和時間。

【13:33】由於離島區東涌文東路體育館的主場需用作民政事務處臨時庇護中心，將於今日下午二時起暫停開放，直至另行通知。如有需要，東涌文東路體育館的其他設施亦可能在稍後時間暫停開放。

【13:22】立法會綜合大樓公眾服務的安排如下︰

立法會公共申訴辦事處、立法會圖書館及立法會檔案館的公眾服務，以及導賞團和教育服務，將於今天下午一時暫停；及

當八號風球取消後，會視乎當時的天氣及交通情況，決定各項服務是否在不少於兩小時後逐步恢復正常。若上述警告信號於下午3時或以後取消，各項服務則會全日暫停。

【12:30】因應颱風關係，中文大學宣布，暫停所有面授課堂及校園活動，以確保學生和教職員的安全。大學亦已通知全體教學人員，於惡劣天氣下，可按需要考慮網上授課；教職員亦可按其工作性質及需要，安排遙距工作。大學亦呼籲教職員及學生在8號風球生效前盡快返回家中或安全地方，以策安全。

【12:30】因颱風關係，環境保護署位於將軍澳的新界東南堆填區擴建部分將於下午2時20分關閉。

【12:20】司法機構宣布︰由於預警八號熱帶氣旋警告訊號之特別報告已經發出，預告今日（23日）下午2時20分發出八號熱帶氣旋警告訊號，今日下午所有法院和審裁處聆訊會延期。如8號或以上熱帶氣旋警告訊號在明日（24日）上午6時仍然生效，明日上午的聆訊亦會延期。經延期的聆訊安排將會另行公布。

法院／審裁處的登記處及辦事處會於八號熱帶氣旋警告訊號發出後暫停辦公，直至另行公布。法庭使用者可如常透過綜合法院案件管理系統，使用個別法院／審裁處登記處已推行的電子服務。在登記處暫停辦公期間經綜合法院案件管理系統提交的任何文件將視作於登記處重開時收到。

運輸署今日（23日）宣布，8號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，各駕駛考試中心、筆試中心、駕駛考試排期事務處、政府車輛檢驗中心、牌照事務處、公共車輛分組、違例駕駛記分辦事處、車輛檢驗及記錄分組和過境服務分組暫停服務。

【12:00】原訂於今日下午2時或之後的駕駛考試（路試）及車輛檢驗服務將會取消。如八號或以上熱帶氣旋警告信號於翌日（24日）上午11時30分仍然生效，全日的駕駛考試（路試）及車輛檢驗服務將會取消。所有受影響考生將獲個別通知另訂的考試日期。已預約車輛檢驗服務的市民，請於車輛檢驗中心重開後重新預約。

另外，八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，及其取消後兩小時內辦理駕駛執照相關服務、續領車輛牌照、車輛過戶、申請車輛登記文件複本／車輛牌照複本、申領國際駕駛許可證、保留、轉移或改配車輛登記號碼的預約將會取消。已預約的申請人可於十月八日或之前於服務服務時間內（星期一至五上午九時至下午五時）到訪原定的牌照事務處遞交申請，無需重新預約。

【11:30】醫院管理局（醫管局）發言人宣布，公立醫院今日（23日）下午起會暫停所有非緊急服務，包括普通科門診、專科門診、專職醫療門診（例如物理治療、職業治療等）、老人科及精神科日間醫院、各類日間服務、非緊急化驗（例如抽血、交樣本）及診斷服務。

在8號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，公立醫院的緊急服務，包括急症室、住院及緊急手術服務等會維持正常。

【11:10】海事處今日（23日）宣布，由於天文台將於下午2時20分發出8號熱帶氣旋警告信號，海事處轄下七間分別位於香港仔、筲箕灣、油麻地、屯門、大埔、西貢及長洲的海事分處將於上午辦公時間結束後暫停服務。中區海事分處將維持服務至八號熱帶氣旋警告信號生效。

【10:39】旅遊事務署宣布：由於香港天文台會在今日（23日）下午發出8號烈風或暴風信號，今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。

【10:05】由於天文台即將發出8號熱帶氣旋警告信號，衞生署今日（23日）宣布，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衞生署診所的下午服務將會停止。視乎相關連接市區的船期，長洲母嬰健康院可能會提前停止服務。

【08:52】土木工程拓展署今日（23日）宣布，由於天文台發出三號強風信號，梅窩臨時公眾填料接收設施已於上午8時30分停止開放，直至另行通知。

9月22日凌晨3時20分，超強颱風樺加沙的風眼經歷眼壁置換後，變得更巨大。（Tropical Tidbits圖片）

▼9月22日 打風公共機構消息▼

【18:40】海洋公園及水上樂園公布，將於明日中午12時起暫停開放；水上樂園明起全日暫停開放，直至另行通告。園方表示，有關指定於2025年9月23日使用的水上樂園門票，以及已預約之車位、儲物櫃及水上通行證之安排，請留意水上樂園網站稍後之公布。