醫管局季節性流感疫苗計劃開打　免預約　資助延18至49歲長期病患

醫管局季節性流感疫苗注射計劃今日（25日）開始。即日起，醫管局會為定期到公立醫院及門診診所應診的合資格病人接種流感疫苗，市民毋須預約，只須於覆診時間到醫院或診所即可接種；市民亦可帶同身分證明文件，前往所屬診所安排接種。



除了以往合資格免費或獲資助接種季節性流感疫苗的人士外，新一年度，所有18至49歲長期病患，不論經濟狀況，亦可到定期覆診的公營或私家診所、地區康健中心，或向家庭醫生接種免費或獲資助流感疫苗。



除了醫管局轄下38間公立醫院及74間普通科門診所外，合資格的市民亦可選擇到基層醫療署轄下的25個地區康健中心及地區康健站接種；6個月至2歲以下的小童，可透過網上預約系統，到衛生署的29間母嬰健康院接種；學生也可以透過參加學校的流感疫苗外展計劃在學校接種。



醫管局季節性流感疫苗注射計劃今日（25日）開始。（賴卓盈攝）

施詠雯呼籲市民及早接種疫苗，保障自身及其他人的健康。（賴卓盈攝）

九龍西醫院聯網家庭醫學機基層醫療服務部副顧問醫生施詠雯表示，本港已踏入夏季流感季節，過去兩星期流感個案持續上升。而9月以來，已經有7宗兒童感染甲型流感的嚴重個案。她指，如夏季流感疫苗延長至1月，與冬季流感重疊，將增加本港醫療負荷。她呼籲市民及早接種疫苗，保障自身及其他人的健康。

從今日起，醫管局會為定期到公立醫院及門診診所應診的合資格病人接種流感疫苗，市民無需預約,只需於覆診時間到診所即可接種；市民亦可帶同身分證明文件，前往所屬診所安排接種。

施詠雯表示，醫管局將主要為市民提供注射式的滅活疫苗，除了在注射針口會有輕微的腫痛，一般沒有其他副作用。她又指，去年本港有逾208萬人接種流感疫苗，她對今年的接種數字抱樂觀態度。

新一年度，所有18至49歲長期病患、合資格智障或傷殘人士，不論經濟狀況，亦可到定期覆診的公營或私家診所、地區康健中心以及向家庭醫生接種免費或獲資助流感疫苗。至於其餘合資格人士，則包括50歲或以上、6個月至18歲人士、長期住院人士以及孕婦。