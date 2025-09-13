劉宇隆料夏冬季流感高峰重疊　引入科興穩定疫苗供應強調安全

暑假過後，本港踏入夏季流感高峰期，新一季流感疫苗接種計劃將於本月25日開始。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（13日）在電台節目中表示，學校及院舍的流感個案在暑假後有所增加，主因是9月起流感活躍程度上升，現階段難估計流感高峰何時「到頂」，又估計夏冬季流感高峰會有重疊，呼籲市民盡早接種預防疫苗



另外，衞生署首次將科興疫苗納入流感疫苗接種計劃，劉宇隆表示，採購國產疫苗符合大方向，而在港註冊疫苗均經過嚴謹的審核，形容是安全和有效。



新冠病毒個案創1年新高，衛生防護中心呼籲市民儘快接種疫苗。（資料圖片）

劉宇隆在商台節目《政經星期六》上說，暑假後學校及院舍的流感個案有所上升，因為9月起流感變得更活躍；開學後，學生集中在相對密閉的空間活動，提醒學校要注意環境衞生，學生如有流感徵狀則不應上學，或應佩戴口罩。

他又指，現時9月應入秋，但本港剛踏入夏季流感高峰期，或與冬季流感高峰會有重疊，現階段難以估計流感高峰何時「到頂」，而新一季流感疫苗接種計劃將於本月25日開始，呼籲市民立即接種新一季流感疫苗。

劉宇隆指，香港是中國的一部分，採購國產疫苗符合大方向。（資料圖片/梁鵬威攝）

劉宇隆：採購國產疫苗符合大方向

至於當局今年首次採購科興滅活疫苗及重組疫苗，劉宇隆指，當局從不同藥廠採購疫苗，可確保疫苗供應的安全穩定性，亦符合世衛提倡的概念。他又說，香港是中國的一部分，採購國產疫苗符合大方向，而在港註冊疫苗均經過嚴謹的審核，形容是安全和有效。不過他強調，市民並非完全沒有選擇，可與私家醫生商討接種其他流感疫苗。