流感疫苗｜盧寵茂率官員搶先接種籲盡早打　指4款疫苗全安全有效

新一季流感疫苗接種計劃將於本月25日展開，醫務衛生局局長盧寵茂今日(15日)下午率領醫療衞生官員先接種流感疫苗。他指夏季流感季節已經出現，強烈呼籲所有市民盡快接種流感疫苗，也為可能出現的冬季流感季節一併做好準備，強調「一年打一次，宜早不宜遲」。



政府今年度採購四款共超過128萬劑流感疫苗。對於有關注科興流感滅活疫苗未有孕婦應用臨床數據，盧寵茂指針對孕婦的數據多數在疫苗上市後提供，強調所有採購的疫苗都是安全及有效；他指大部份為孕婦提供服務的診所都會有兩種疫苗供選擇，母嬰健康院提供賽諾菲三價疫苗。



醫務衞生局9月15日西灣河普通科門診診所推廣接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。（後左起）醫衞局副局長范婉雯、常任秘書長陳松青、局長盧寵茂、、衞生署署長林文健及醫院管理局主席范鴻齡呼籲市民齊齊接種疫苗。(鄭子峰攝）

醫務衞生局9月15日西灣河普通科門診診所推廣接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。（左起）醫衞局常任秘書長陳松青、局長盧寵茂及衞生署署長林文健醫生齊齊由護士打疫苗。（鄭子峰攝）

醫務衞生局9月15日西灣河普通科門診診所推廣接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。局長盧寵茂接受接種，他指打流感疫苗「一年打一次，宜早不宜遲」。(鄭子峰攝）

醫務衞生局9月15日西灣河普通科門診診所推廣接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。護士為醫衞局副局長范婉雯醫生打疫苗。(鄭子峰攝）

醫務衞生局9月15日西灣河普通科門診診所推廣接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。護士為醫衞局常任秘書長陳松青打疫苗。(鄭子峰攝）

季節性流感疫苗接種計劃下周四開始

醫務衞生局表示，流感疫苗能有效減低重症及死亡風險，除有已知禁忌症的人士外，所有年滿六個月或以上市民均應接種。2024/25年度各項季節性流感疫苗接種計劃共接種超過209萬劑疫苗，較對上一年度增加約22萬劑（11.7%），創下歷史新高。

政府將在下周四（25日）開展2025／26年度季節性流感疫苗接種計劃，包括疫苗資助計劃、政府防疫注射計劃、季節性流感疫苗學校外展計劃和院舍防疫注射計劃，為年屆50歲或以上的人士（包括居於院舍的長者）、18至49歲有長期病患的成年人（不論經濟狀況）、六個月至18歲以下兒童及青少年、孕婦和醫護人員等提供免費或資助流感疫苗。

醫務衞生局9月15日西灣河普通科門診診所推廣接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。護士為衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生打疫苗。(鄭子峰攝）

醫務衞生局9月15日西灣河普通科門診診所推廣接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。護士為醫衞局基層醫療健康專員彭飛舟醫生打疫苗。(鄭子峰攝）

醫務衞生局9月15日西灣河普通科門診診所推廣接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。護士為醫院管理局主席范鴻齡打疫苗。(鄭子峰攝）

醫務衞生局9月15日西灣河普通科門診診所推廣接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。護士為醫管局行政總裁李夏茵醫生打疫苗。(鄭子峰攝）

政府今年度採購四款共超過128萬劑流感疫苗，局方形容都是「質高價優」，四款疫苗及其供應商均符合本港對藥物規管的嚴格要求。

+ 2

科興流感疫苗欠孕婦臨床數據 盧寵茂：會經醫生評估

局長盧寵茂今日下午率領醫療衞生官員到西灣河普通科門診診所率先接種流感疫苗。對於有關注指科興流感滅活疫苗未有孕婦應用臨床數據，盧寵茂指針對孕婦的數據多數在疫苗上市後提供，強調所有採購的疫苗都是安全及有效。

盧寵茂表示，選擇疫苗是基於醫學上的實證及原因，「而唔係基於某一個牌子」。他續稱，如果孕婦考慮接種科興疫苗，會通過醫生給予醫學評估，再決定是否適合，「佢(孕婦)絕對係有選擇嘅」，大部份為孕婦提供服務的診所都會有兩種疫苗。

醫務衞生局9月15日西灣河普通科門診診所推廣接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。局長盧寵茂（左八）率領局方官員及醫院管理局高層一同率先接種疫苗。(鄭子峰攝）

醫務衞生局9月15日西灣河普通科門診診所推廣接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。局長盧寵茂呼籲候診病人及陪診家長盡快接種。(鄭子峰攝）

醫務衞生局9月15日西灣河普通科門診診所推廣接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。局長盧寵茂呼籲候診病人及陪診家長盡快接種。(鄭子峰攝）

政府今年在流感疫苗接種計劃亦擴大資助範圍、包括優化學校外展計劃、提供重組流感疫苗予院舍長者等。所有學校的接種疫苗外展活動，可自由選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗。當局指目前已有約2,300間學校（99%）參與，當中58%學校將於10月底或之前完成外展活動。