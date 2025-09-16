流感｜3歲女童感染甲型流感併發嚴重肺炎　留醫瑪麗醫院情況嚴重

衞生署衞生防護中心今晚（16日）公布一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案。患者為一名有長期病患的三歲女童，昨日（15日）開始出現發燒、咳嗽和氣促，同日到瑪麗醫院急症室求醫，其後被安排到該院兒童深切治療部留醫。她的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，目前情況嚴重。



衞生署衞生防護中心表示，調查發現，她的一名家居接觸者上周曾感染甲型流感，求醫後無需入院。她沒有接種2024／25季度流感疫苗，就讀的學校近日沒有出現流感爆發的情況。中心呼籲市民時刻保持良好個人和環境衞生。學校和家長亦應盡快安排學童和子女在新學年參與季節性流感疫苗接種計劃，免費接種流感疫苗，以預防感染呼吸道疾病。

中心又指，本港現時處於夏季流感季節，學校或院舍的流感樣疾病爆發個案近兩周大幅上升。自9月起截至15日，涉及學校的爆發個案共有104宗，包括幼稚園／幼兒中心14宗、小學56宗、中學34宗。

衞生署已公布2025／26年度季節性流感疫苗接種計劃將於9 25日展開，為合資格的高風險群組透過各項疫苗注射計劃免費或獲資助接種季節性流感疫苗。當中包括多項新措施鼓勵和便利市民接種，包括進一步優化季節性流感疫苗學校外展計劃，讓所有學校均可選用噴鼻式減活流感疫苗以及「混合模式」，即可於同一或不同的外展活動自由選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗。