公屋租置何時重推？何永賢稱要考慮3因素　冀做到滿意又唔覺蝕本

早前外界盛傳會在新一份《施政報告》中重推的「租者置其屋計劃」，最終「無影」。房屋局局長何永賢今早（23日）在電台節目中表示，政府對重推租置計劃持開放態度，而能否推出計劃需考慮三個因素，一是定價，二是會否影響公屋輪候時間，最後是業權問題。她認為混合業權屬較易解決的問題；強調推出計劃的時機很重要，希望做到「大家都滿意又唔覺蝕本」。



房屋局局長何永賢今早（23日）在電台節目中表示，政府對重推租置計劃持開放態度。（資料圖片/夏家朗攝)

何永賢接受商台節目《千禧年代》訪問指，有些屋邨有長者居住，他們或認為交租，做租客比較好，而且遇有問題時可向房屋署等部門求助，有人照顧，因此不想購買公屋單位；有人則可能想成為業主，將公屋單位轉為自己物業「想留畀個孫」，因此有一定比例的公屋住戶會選擇不參與租置計劃。

她表示，不會永遠百份之百的公屋租戶會參與計劃，認真有八成至九成人已很好，她與政府則對租置計劃持開放態度。何永賢續指，要重推租置計劃需考慮三個因素，首先是定價問題，她提到有政黨提出以兩折發售，但「未必計得到數」；其次是政府每年都可收回若干公屋單位，如推出租置計劃，會令回收單位的數目減少，或會拉長公屋輪候時間。

何永賢指，推出租置計劃的時機及時間點很重要，當局需要好好拿捏，希望做到「大家都滿意又唔覺蝕本」。（廖雁雄攝）

最後一個因素是如何混合業權，何永賢指這是一個技術性問題，相對有信心可以解決，不過公屋如有不同業權，在維修等容易有分歧，「好難集合意見」；一條公共屋邨可能有4,000至5,000伙，很難達成共識。她認為長遠可設立維修基金，並需要定期存款，但「業主可能要付出較多」。

她亦認為，如果屆時公屋租戶發現成本與預期中不同，便不會太熱衷於參與計劃，令計劃更難推動，因此推出計劃的時機及時間點很重要，當局需要好好拿捏，希望做到「大家都滿意又唔覺蝕本」。何永賢表示，贊成租置計劃的人亦有很多理據，如為政府帶來收入，及為市民提供多一個置業階梯等。