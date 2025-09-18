施政報告2025｜重推租置計劃終「無影」　何永賢向民建聯議員解話

政府昨日（17日）公佈新一份《施政報告》，惟盛傳重推「租者置其屋計劃」最終「無影」。民建聯今日（18日）與房屋局局長何永賢會面，據了解當局的解釋與早前相若，提到坊間對重推計劃意見分歧。政府在會上重申將就重推「租置」作詳細研究。其中，曾提出重推及優化出售公屋計劃議員議案的港島西立法會議員陳學鋒指，知道各方面對重推「租置」有不同看法，民建聯願意幫助遊說不支持計劃的團體，並配合實地調研。



陳學鋒（左）和何永賢（右）（陳學鋒Facebook）

民建聯見何永賢談及重推租置計劃的可行性。（陳學鋒Facebook）

研究方向：選址、樓價、物業管理

陳學鋒在社交平台稱，為了反映市民對於重推「租置」的期望，民建聯在行政長官答問大會後，隨即約見何永賢，並了解政府對重推「租置」的疑慮。陳學鋒引述何永賢指，行政長官李家超肯定「租置」的存在價值，惟社會及立法會內有不同聲音。

陳學鋒續稱，政府會就重推「租置」研究，民建聯願配合政府實地調研，釋除不同持份者的疑慮，並期望能推動特區政府落實重推「租置」。他及後回應《香港01》查詢指，有不少方向可研究，譬如涉及的屋邨、樓價釐定、其他配套管理問題等。不過，研究暫無時間表。

他亦補充指，早前在立法會提出重推及優化出售公屋計劃，未能獲得所有政黨一致支持。翻查記錄，當日82人出席會議，議案投票結果是55人投贊成、11人反對、15人棄權。

就施政報告無提及增加租者置其屋屋邨數目，消息人士稱社會分歧大。（夏家朗攝)

政府消息人士早前指，政府明年會開始相關調查及研究，又指社會對計劃的意見分歧大，研究及調查「唔係以推出為前設」，是要「務實分析」。

消息人士指，會了解「有冇人買、咩情況下先有人買」，亦留意到過往租置計劃留下的業權及管理問題，要總結經驗，「務實分析」。被問到會否考慮政府財政狀况，消息人士稱並非重要因素。