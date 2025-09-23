TVB指3前員工疑洩密　求交出機密資料包括電腦及硬碟　並索賠償

電視廣播有限公司（TVB）去年指3名員工涉不誠實取用公司電腦，並將3人即時解僱。公司昨(22日)入稟區域法院，指3人違反僱傭合約洩露機密，違反信託責任，要3人賠償，並要求法庭頒布禁制令，禁止3人披露TVB的機密，並要3人交出仍持有的機密資料，包括要其中兩人宣誓下交出電腦及外署硬碟等以作銷毀。



原告為電視廣播有限公司（下稱TVB），被告為邱健忠、張惠兒及張繼序。

原告為電視廣播有限公司（下稱TVB）入稟區域法院，要3名前僱員交出機密資料。(黃浩謙攝)

要求其中兩人交出電腦及外置硬碟

入稟狀指3名被告違反僱傭合約，洩露機密及違反信託責任，TVB現向3人申索賠償，但未列明金額，又要求法庭頒令，禁止3人披露TVB集團的機密資訊，及要邱健忠和張繼序在宣誓下，分別交出其個人電腦和外置硬碟，以作銷毀所有包含TVB集團機密的文件，以及要求3人交出所有他們持有的機密資料。

3名被告均曾在TVB任職並遭解僱

翻查資料，據了解張繼序在2016年曾於ViuTV擔任節目總監，張惠兒於2011年在TVB負責內地事務，2016年亦曾以TVB高級經理身份受訪。邱健忠2020年職位為電視廣播（國際）有限公司助理總經理。3人均於2024年初遭TVB解僱。

案件編號：DCCJ 5317/2025