颱風樺加沙｜打工仔稱借「風假」留家休息補眠　讚天文台人性化

天文台今午（23日）2時20分改掛8號風球，不少打工仔提早兩小時下班。下午約1時，在九龍塘地鐵站，大批提早下班的上班族乘港鐵回家。有打工仔下班後趕往超市入貨，花費300元購買牛奶等產品，認為僱主提早兩小時下班的做法很人性化；另有上班族對天文台改掛八號風球的時間感妥當，不認為會過遲或過早，他並打算利用颱風假在家睡覺休息。



下午約1時許，在九龍塘地鐵站，大批提早下班的打工仔趕著回家，站內未見出現混亂情況。（董素琛攝）

下午約1時許，在九龍塘地鐵站，大批提早下班的打工仔趕著回家，站內未見出現混亂情況。（董素琛攝）

下午1時許，在九龍塘地鐵站，大批提早下班的打工仔趕著回家，站內未見出現混亂情況。在往來黃埔站及調景嶺站的月台，未見出現擠擁情況，每個閘門僅有數名乘客候車。

天文台在下午2時20分改發8號風球，在九龍塘工作的王先生，獲僱主安排於中午約12時下班，他特意在回家前到超市花費約300元，購買包括牛奶在內的產品，打算明日樺加沙襲港期間不外出，在家「好好休息一下」。他認為，天文台在下午改發八號風球，僱主提早兩小時讓他下班的安排很好、很人性化。

王先生打算明日樺加沙襲港期間不外出，在家「好好休息一下」。（董素琛攝）

另一位不願具名的先生於上水區工作，公司提早兩小時讓他於12時左右下班。他對天文台在下午時分改掛八號風球的安排感妥當，不認為會過早或過遲。對於是次颱風，他說「我覺得冇咩風嘅」，不認為風力會特別強，故未有為家中玻璃窗貼膠紙防風。他又說，八號風球懸期間不會外出，打算在家「瞓覺」，好好補眠。

不願具名的先生認為，天文台在下午時分改掛八號風球的安排感妥當，不認為會過早或過遲。（董素琛攝）

另外，大學生張小姐受颱風影響，今天不用上學，打算利用颱風假「做功課」。她對是次颱風的風力感到有少許擔心，指家的位置屬當風位，不過她未有為玻璃窗貼上膠紙，指「以前都有貼過，但好似冇咩用」。