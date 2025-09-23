樺加沙｜颱風來襲！汽車入水點報銷？汽車保險有無得賠主要看1點

今年第18號颱風樺加沙逐漸逼近，香港天文台預告下午2時20分會發出八號熱帶氣旋警告信號。不過8號風球未到，杏花邨、柴灣等多區已出現水浸，其中杏花邨更有「水渠噴泉」，場面十分震撼。

打風落雨不時有不少車輛都因此死火，甚至全車入水無奈遭殃，令車主們都叫苦連天！若車輛因打風落雨入水報銷，到底保險能否賠償呢？如何才能得到賠償呢？



有短片在社交媒體流傳，杏花邨近岸渠口噴出高達幾層樓的巨大水柱，同時岸邊有海水倒灌，不斷湧上岸，整條行人路都被海水淹沒。

另一片段可見，柴灣同樣風浪洶湧，巨浪不斷湧向岸邊，拍打建築物的擋風玻璃。

只買第三者保險無得賠？

香港有不少車主都會購買汽車保險以保障自己的意外損失，那倘若因天氣惡劣而導致，保險又是否涵蓋，車主又能否得到保險賠償呢？根據香港法例，任何道路使用者必須購買有效的第三者責任保險。而根據保險公司AIG網站所表示，車主一般購買的第三者保險，所保障涵蓋的範圍都比較小，通常都是只保障第三者財物損失及第三者死亡或身體損傷，若發生意外、自身傷亡或車輛損毀卻是無法向保險公司索償，換言之若大家只購買基本的第三者保險，遇到打風落雨報銷是無法得到賠償。

綜合汽車保險才有機會獲賠償

若果車主所購買的是「綜合汽車保險」，即汽車的「全保」，所涵蓋的範圍則會擴張至第三者以外，即車主自身、汽車、或是在惡劣天氣情況下所造成的人身傷亡和財物損失等等，則會包含在保險之內，保險公司會列明賠償的相關項目範圍和細則，例如在8號風球和黑雨下，被重物或大樹壓毀、被風吹翻、玻璃窗損毀、車輛因水浸而報銷等。

但車主能否得到賠償還有一重要關鍵，保險公司是會根據車主於惡劣天氣下是否有採取合理的預防措施去保障車輛免受天氣破壞，如果車主於惡劣天氣下仍然在沒必要的情況下，駕車前往高風險地區而造成損壞，保險公司或會以車主「沒有合理地盡力避免意外發生」，而拒絕賠償。

因而各位車主，即使大家購買了車輛的全保，能夠有所保障，於惡劣天氣下都千萬別因好奇而故意駕車出外「追風」或「追雨」，不但相當危險，而且車輛有所損壞都未必能夠得到賠償喔！