颱風樺加沙｜打工仔回家續辦公　滿意天文台　毋須更早掛8號風球

超強颱風樺加沙襲港，天文台今日（23日）下午2時20分發八號風球。約下午12時，在紅磡海濱廣場內工作的員工陸續收工，不過多數「打工仔」表示沒有風假，回家後需繼續遠程工作或開會。



有下午不用在家工作的市民對於風假感到開心，會回家休息。他指出，今早上班主要處理防風事宜，「但（日常工作）未做完，或不夠人手做」，預料日後需加班。該市民對天文台沒有在早上發出八號風球信號無怨言，認為下午12時的天氣仍很好，並無相關需要。



約下午12時，紅磡海濱廣場員工陸續收工，不過多數「打工仔」表示沒有風假，回家後需繼續遠程工作或開會。（葉志明攝）

黃先生表示今日上午9時回到公司，約下午12時30分收工，對於多了半日風假感到「少少開心」，昨日已買了些少糧食，會回家早些休息。不過，他指出今早回公司需準備防風措施，日常工作無法即時完成，「啲嘢做唔晒，打完風翻嚟都要繼續（加班）做」。

黃先生表示今日上午9時回到公司，約下午12時30分收工，對於多了半日風假感到「少少開心」，會回家早些休息。（葉志明攝）

被問到會否希望天文台可於更早時間發八號風球，他表示「無咁嘅必要，宜家見到咁好太陽，都要睇翻實際需要。」他認為是次天文台表現不錯，提前部署令教育局提早宣布停課，令學校及學生不必感到混亂，「都係件好事」。

紅磡海濱廣場有商戶貼上膠紙預防颱風襲擊。（葉志明攝）

鍾太同樣約下午12時30分收工，惟需繼續「Work from Home（在家工作）」。她稱「Work From Home 會relax啲（輕鬆些），可以早些完成工作。」她亦提到，今早回公司主要準備防風措施，例如收拾公司物品及拔掉電器電制等，滿意是次天文台的措施，稱「早啲通知便可預早準備」。

鍾太收工後需繼續在家工作，今早回公司主要準備防風措施。（葉志明攝）

帶著工作用品離開公司的馬小姐表示，沒有因為颱風多了假，下午「絕對唔係假期」。她稱現時準備去買麵包，然後回家繼續工作。馬小姐認為是次天文台安排不錯，「早咗講（消息）」，亦指沒想過天文台要於早上發出八號風球信號，「睇個（天氣）情況都唔似係」。

帶著工作用品離開公司的馬小姐表示，沒有因為颱風多了假，「絕對唔係假期」。（林子慰攝）

同樣需要在家工作的吳先生今日約8時30分回到公司，他指出公司一貫安排彈性，惡劣天氣時可選擇是否回公司，但即使在家亦需開會或工作，「其實有Laptop（手提電腦）就無假期」。

