樺加沙｜維園大熊貓綵燈包綠幕　市民憂風力增吹散　盼已做好預防

超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台今午（23日）發出8號風球，各區嚴陣以待。其中維園足球場的中秋綵燈搭建工程已暫停，不過球場內仍放有綵燈裝置及其他物資，當中兩個綵燈裝置被綠幕包裹，並有數個沙包壓着綠幕。有市民擔心今晚風力增強會令綵燈吹散或墜下，但相信工程人員事前已做好預防措施。



維園足球場自9月12日開始搭建中秋綵燈裝飾，隨着天文台今午改發八號風球，記者下午3時許到場觀察，可見搭建工程已暫停，但球場內仍放有大型綵燈裝置、部份物資及設備。（任葆穎攝）

維園足球場自9月12日開始搭建中秋綵燈裝飾，隨着天文台今午改發八號風球，記者下午3時許到場觀察，可見搭建工程已暫停，但球場內仍放有大型綵燈裝置、部份物資及設備，其中兩個大熊貓及疑似老虎綵燈裝置被綠幕包裹，並有數個沙包壓着綠幕，以免被風吹走。此外，懸掛在燈柱之間的紅色燈籠亦未被拆除。

其中兩個大熊貓及疑似老虎綵燈裝置被綠幕包裹，並有數個沙包壓着綠幕，以免被風吹走。（任葆穎攝）

一名不願具名的市民表示，擔心今晚風力增強會令綵燈吹散、有燈籠墜下，不過相信工程人員事前已做好預防措施，用繩綁緊燈籠。他又說，趁現時風力不大，及早購買糧食和物資。

李先生及太太則說不擔心綵燈會被風吹走，相信工程人員已做好預防措施，對其有信心。雖然現時懸掛8號風球，但他們說風力不強，暫時不擔心有危險，並到維園散步，「住好近啫，有咩事就快啲返屋企。」