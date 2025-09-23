颱風樺加沙｜總風力每小時300公里以上　天文台前台長：今次嚟真

超強颱風樺加沙襲港，天文台表示樺加沙威力與2017年颱風天鴿、2018年颱風山竹相若，提醒市民保持警覺。天文台前台長李本瀅更在社交平台發文稱：「今次嚟真！總風力達300公里每小時或以上！盡一切力以保自己及家人及親友的安全！」



超強颱風樺加沙逼近香港，在9月22日，鯉門門居民及商戶趁風平浪靜，紛紛準備應對風暴潮，政府在岸邊放置水馬。（梁鵬威攝）

李本瀅：盡一切力保自己及家人及親友安全

樺加沙來勢洶洶，不少氣象專家預料該颱風威力及影響與颱風山竹相若。天文台前台長李本瀅今日（23日）在社交平台發文稱，「今次嚟真！總風力達300 公里每小時或以上！盡一切力以保自己及家人及親友的安全！」

樺加沙為今年第十八號颱風，被譽為「2025年最強風暴」。（X）

天文台科學主任昨日（22日）於電台表示，樺加沙路徑是典型引致顯著風暴潮的路徑，其帶來的東風、東南風會將海水推到岸邊，預計周三當日其最接近香港之時，本港水位會與2017年颱風天鴿、2018年颱風山竹相若。

梁榮武警告樺加沙威力「可以接近空前」

香港氣象學會發言人梁榮武早前稱，據天文台預測，樺加沙在接近香港的最高風速可接近190公里或以上，大機率比起山竹影響香港時更強、「威力可以接近空前」，所以無論會否再增強，對本港的威脅不容忽視。

梁榮武。（資料圖片）

天文台預測樺加沙會維持超強颱風的強度，於明日（24日）早上最接近珠江口一帶，本港風力將增強。天文台預料，今日稍後天氣開始急速轉壞，風力迅速上升。明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，初時離岸及高地風力達颶風程度，有頻密狂風大驟雨及雷暴。

當局將視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。