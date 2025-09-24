三個寒暑，不長，也不短。



離開時告別。



歸來就問候。



撰文：醫院管理局行政總裁李夏茵醫生



醫管局行政總裁李夏茵醫生（右）早前出席新界西醫院聯網員工論壇。

回來睽違三載的醫管局，一個月內馬不停蹄地與不同的同事見面。新的和舊的面孔交錯着，傳統智慧與創新意念不斷衝擊着。與同事交流，實在是個非常有趣而愉快的體驗，過程既正面又有建設性。這一個月當中由大大小小的內部會議，到聯網的員工論壇，都有令人意外的驚喜。同事們對於如何改善服務、如何面對眼前的困難，均有自己的看法，有些同事更推進自己的看法，有些成功，也有些失敗，這些都是寶貴的經驗分享，也是機構可以進步的原動力。

回來之前，我曾聽說過同事們對一切議題反應比較冷淡，很少發表自己的想法。同事總是默默耕耘，埋頭苦幹。回來之後，我尤其關注這一點。在許多會議和論壇上，同事初期也果然是比較沉靜的，也許是在試水溫，只要有適量的熱身，他們便會踴躍地發表意見，他們由迴避我的眼神，變成滔滔不絕地暢所欲言，對望是真誠的，討論是坦白的，我們也許不能永遠意見相同，但是我們該有權利和責任去發表對改善服務的看法。

李醫生認為同事的經驗和意見非常寶貴，有助推動機構更上一層樓。

有些同事比較害羞，不敢從公開渠道發表對改善服務的意見，他們很多時候都選擇默默躲在背後，期待終於有一天會有人聽到他們的說話。這種漫長的等待可以將美好的意念變為苦澀，制造猜疑，滋生更多的誤會。加強溝通首要條件就是大家肯坦誠說話，細心聆聽，態度中肯，不帶攻擊，理性討論。

醫管局是一個由九萬多名員工努力合作，共同經營的機構，不可能太靜，只得一把聲音， 九萬員工自然會有各種想法，眾聲喧嘩之中，重要的是互相尊重各有不同的想法，只要理念相同，目標一致，堅守原則和價值觀，我們大可以擁抱這些不同，讓百家齊放，讓傳統智慧與創新意念交替互補，改善病人服務。

只要你肯說，我便願意聽。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

