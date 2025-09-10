世界衞生組織將每年9月17日定為「世界病人安全日」，以突顯病人安全在整個醫療系統中的核心位置。醫管局總辦事處及各醫院聯網近期亦陸續展開一系列的病人安全推廣活動，包括研討會及各類分享交流等，推動安全文化在整個機構內落地生根，亦體現了醫管局上下對不斷提升病人安全的重視和決心。



撰文：醫院管理局質素及安全總監黃立己醫生



部份公立醫院急症室已引入地理圍欄定位系統，透過定位手帶監察高危病人有否擅自離開急症室範圍，減低走失風險。

醫管局為全港市民提供公營醫療服務，一直將保障病人安全視為首要使命。我們有一套全面的質素及安全制度，持續推動病人安全文化，近年亦積極透過科技輔助，在不同範疇提升病人安全。

在科技方面，近年所有公立醫院急症室已引入「遠端監察系統」，醫護人員可按病人的臨床需要接駁監察儀器，實時監察血壓、心律和血含氧量等生命體徵。一旦病人情況出現異常，系統會發出提醒警報，讓醫護人員可及早介入。

另一方面，所有急症室的公共洗手間已安裝動態感應系統，一旦偵測到異常情況，例如懷疑病人跌倒或長時間沒有移動，系統會發出警報，以便職員前往了解及協助，特別加強對年老或體弱病人的安全保障。部分急症室亦已引入「地理圍欄定位系統」，透過定位手帶監察高風險病人有否離開急症室範圍，例如有精神障礙、認知障礙、視覺或聽覺障礙等病人，減低病人走失的風險。

公立醫院急症室現時已安裝遠端監察系統，醫護人員可透過系統監察病人的血壓、心律及血含氧量等，提升病人安全。

此外，醫管局亦積極透過善用科技以減低人為錯漏的風險，例子包括近年引入的智能氧氣樽，若在運送病人期間，氧氣樽氣閥未有正確打開，氧氣樽會發出警報，減少操作流程出現遺漏的機會。我們亦正在不同臨床部門引入智能藥櫃，可確保安全精準取藥，以及提升配發藥物效率。

遠端監察系統有助醫護人員隨時掌握病人的生命體徵，一旦情況有異常，系統會發出警報提醒醫護人員跟進和介入。

要有效保障病人安全，只靠先進科技或制度並不足夠，始終「人」才是醫療系統內最重要的元素。因此，我們亦需要持續地推動安全文化的建構，讓醫管局上下由管理層到前線員工均把病人安全奉為圭臬。我們鼓勵員工主動呈報事故及提出潛在問題，從中促成學習和改進，長遠有助提升安全意識，做到及早識別及消除風險，防患於未然。

醫管局近年引進智能氧氣樽，若運送病人途中氧氣樽氣閥未有正確開啟，氧氣樽會發出警報提醒醫護人員。

醫管局會持續檢視各項流程，不斷完善現有機制，同時會推動醫患溝通，加強病人參與，與各方攜手共建一個更安全、更透明、更可信賴的醫療環境。

醫院管理局。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

