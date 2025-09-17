促進「醫社合作」　善用社區資源全面關顧患者

本港人口老化問題持續，慢性疾病病患率隨之上升，加上患者對於醫療服務的需求和期望與日俱增，與社區伙伴合作將慢性疾病病人從醫院帶到社區，甚至是患者家中照顧，成為了大趨勢之一。港島東醫院聯網早於2005年成立了「港島東醫院聯網社區服務委員會」，指導服務發展方向，策動醫社合作平台的成立、訂定合作模式，及統籌各醫院的病人資源中心服務，促進「醫社合作」的協作框架，為病人提供更全面的醫療及社區復康服務。



撰文：港島東醫院聯網基層及社區醫療服務總監黃敏瑩醫生



第十八屆港島東醫院聯網醫社合作研討會今年於六月舉行。

為促進「醫社合作」，港島東醫院聯網每年會舉辦醫社合作研討會，多年來獲得各界大力支持。研討會今年已經是第十八屆，以「醫社互聯．訊息互通．守護無界」為主題，超過一千位來自醫療界、政府、社福界、教育界、病人組織、私家醫生及地區團體的代表和參加者於線上及線下相聚，就晚期照顧、長者服務、精神健康及大數據運用等主題進行深入演講和討論。交流不單有助整合現行合作模式，更可探討醫療、社區雙方日後更大的合作空間。

東區尤德夫人那打素醫院（東區醫院）的社區及病人資源部轄下有三個病人資源中心，包括癌症病人資源中心、那打素病人資源中心及精神科健康資源中心。部門自1995年成立以來，一直扮演著醫護團隊、病人、照顧者和一眾社區伙伴之間的橋樑角色，不知不覺間今年已經邁向三十周年。

「共渡『癌』關三十載 · 癌症病人資源中心同聚日」當日亦邀請了一眾癌症服務機構和病人組織擺放資訊及遊戲攤位，透過醫社合作，向大家推廣癌症相關的社區資源，與患者和照顧者同行。

這些年來，社區及病人資源部的社工連結東區醫院內各個專科醫護團隊，推動社會心理支援服務，並與區內伙伴合作提供多元化的復康服務，藉此協助增強長期病患者和他們的照顧者對於疾病、治療及復康過程的認識。部門亦會關顧患者和照顧者的心理需要、生活適應與日後的康復進程。

為慶祝成立三十周年，部門舉辦了多項活動，例如由癌症病人資源中心在院內舉辦的「共渡『癌』關三十載 · 癌症病人資源中心同聚日」，藉著活動讓醫護團隊與社區伙伴、病人、照顧者及朋輩義工等聚首一堂，分享喜悅。活動當日的其中一位主持人更是一位曾經在東區醫院完成治療的血癌康復者，他在康復後回到醫院，以同路人的身份加入朋輩義工團隊，以自己的經歷為其他癌症患者帶來希望。

隨著「醫社合作」的模式愈趨成熟，港島東醫院聯網與社區伙伴逐漸建立起更加密切的友好關係。聯網期望能夠繼續透過善用社區資源，全面地關顧病人的身、心、社、靈，並持續擴大及深化社區支援網絡，從中減輕照顧者的壓力，提供以病人為本及可持續的全人醫療服務。

